Volley B1: nell’ultimo derby del girone di andata il Marsala Volley cerca l’intera posta in palio contro la Pvt Modica

21/12/2024 17:19:00

Terzo derby siciliano per la EnoDoro Marsala Volley che nell’undicesima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile affronterà il match casalingo contro la Pvt Modica dell’ex allenatore Luca D’Amico. Le lilibetane, con la terza panchina da Responsabile Tecnico di Coach Lucio Tomasella, hanno inanellato in trasferta due splendide vittorie nelle altrettante giornate previste dal calendario riportando serenità tra i ranghi del roster marsalese viste le tre sconfitte esterne rimediate a cui va aggiunta quella interna contro il VolleyRò. Per l’EnoDoro Marsala Volley una vittoria da tre punti consegnerebbe al torneo, in questa fase finale del girone di andata, una squadra in salute che tornerebbe, a ragione, a sfidare i piani alti della classifica. Una squadra nata per questo obiettivo, cosciente dei propri mezzi e ben messa in campo, attenderà, durante la pausa natalizia, eventuali novità di mercato nel ruolo delle schiacciatrici, unica casella mancante a disposizione della guida tecnica.

“E’ stata una settimana con temperature decisamente rigide ma molto intensa, dichiara Coach Lucio Tomasella, abbiamo lavorato tanto e bene per preparare la sfida contro Modica che ci aspettiamo venga a Marsala in cerca di punti. Le ragazze sono pronte e motivate per affrontare questo match, sanno perfettamente che conquistare l’intera posta in palio è importantissimo ai fini della classifica e per il rispetto degli obiettivi pre-campionato”. Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio, domenica 22 novembre 2024 con inizio alle ore 17.00, sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. L’arbitro dell’incontro EnoDoro Marsala Volley Vs Agocap Pvt Modica sarà il Sig. Gabriele Mantegna coadiuvato dal Sig. Enrico Virgillito.