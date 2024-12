Oggi l'evento "Il Corallo, Anima di Trapani", maestria e tradizione in passerella

22/12/2024 15:00:00

Domenica 22 dicembre, alle 18:30, Trapani celebra il suo prezioso "oro rosso" con una serata evento imperdibile presso il Complesso Monumentale San Domenico. L’appuntamento, parte della manifestazione “Il corallo, anima di Trapani”, mette in scena la straordinaria tradizione dell’arte del corallo, simbolo identitario del territorio.

Un Viaggio tra Storia e Bellezza

La serata, condotta da Vittoria Abbenante, offrirà uno spettacolo unico con la sfilata di gioielli d’autore firmati dal Maestro Fiorenza, riconosciuto dall’UNESCO come "Tesoro Umano Vivente" e iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. I capolavori in passerella spazieranno dalle creazioni storiche alle moderne interpretazioni dell’arte corallina, raccontando una tradizione che da secoli unisce innovazione e maestria artigianale.

Arte e Musica per Incantare il Pubblico

La magia della serata sarà arricchita dalle performance di Sara Cappello, cantastorie siciliana, accompagnata alla chitarra da Antonio Greco. Tra i brani in programma, il suggestivo canto dei corallari “Oe’ Nicò” e “La Sirena”, autentiche testimonianze della cultura locale. L'evento culminerà con il video mapping "Riflessi di Corallo", che promette di regalare al pubblico un'esperienza visiva straordinaria.

Percorsi Espositivi e Tradizione Artigiana

La manifestazione proseguirà con un percorso espositivo che coinvolgerà le storiche botteghe artigiane di Trapani: Rossocorallo, Coralli e Preziosi Graffeo e Damiano, e la Gioielleria Fiorenza, attiva dal 1921. Inoltre, le vetrate di Palazzo Milo (Via Garibaldi 70), sede della Soprintendenza per i Beni Culturali, ospiteranno una raffinata esposizione di presepi in corallo. Il Museo Regionale Agostino Pepoli, custode di una delle più prestigiose collezioni di arte corallina al mondo, sarà un’altra tappa fondamentale del percorso, aperto fino all’8 gennaio.

“Il corallo, anima di Trapani” è realizzato dalla Biblioteca Fardelliana e dal Comune di Trapani, con il supporto dell’Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana e la collaborazione di istituzioni come la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani e l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Prezioso anche il contributo di realtà locali come Nino Grammatico Hair Stylist & Beauty, Favara Gebbia Adragna Assicurazioni – Generali Assicurazioni, e l’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”. Una celebrazione della tradizione e della bellezza che rende omaggio a Trapani e al suo straordinario patrimonio artigianale.