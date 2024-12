I fatti del 2024 / L'allarme salmonella in provincia di Trapani

22/12/2024 06:00:00

Cominciamo oggi la nostra annuale rassegna delle notizie più lette nel 2024. Tra le notizie più lette su Tp24 del 2024, al decimo posto troviamo l’allarme salmonella scoppiato in provincia di Trapani il 29 novembre scorso. Un'emergenza sanitaria che ha coinvolto ben 15 Comuni, sollevando preoccupazioni tra la popolazione e richiedendo interventi immediati da parte delle autorità sanitarie. L'emergenza è durata anche poco, dopo un paio di giorni tutto era rientrato, ma non sono mancate scene da piccola apocalisse di provincia: acqua esaurita nei supermercati e un gradito ritorno, quello dell'amuchina, anche questa introvabile per qualche giorno. Ma cosa è accaduto? Cerchiamo di ricostruirlo.

La scoperta del batterio nella rete idrica

Tutto ha avuto inizio quando la società “Siciliacque”, che fornisce l’acqua alla rete idrica di molti comuni della provincia di Trapani, ha comunicato la presenza del batterio della salmonella nell’acqua in distribuzione. L’Asp di Trapani, tramite il direttore del Dipartimento Prevenzione Francesco Di Gregorio, ha diramato una nota “urgentissima” ai sindaci dei Comuni interessati, avvisandoli che il batterio presente nella rete idrica rappresentava un “fattore di rischio significativo”. L'allarme vero e proprio è scoppiato poi la sera, con la pubblicazione dell'articolo di Tp24.

I Comuni coinvolti

I 15 Comuni che hanno dovuto affrontare il divieto di potabilità dell’acqua sono:

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita.

I sindaci sono stati invitati ad adottare ordinanze per vietare l’uso dell’acqua per fini potabili fino al superamento delle criticità.

Le misure di emergenza

Per mitigare l’emergenza, l’Asp Trapani ha suggerito soluzioni immediate basate sulle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità. Tra queste:

Bollitura prolungata dell’acqua per eliminarne eventuali contaminanti.

dell’acqua per eliminarne eventuali contaminanti. Aggiunta di disinfettanti come l’amuchina nelle vasche comunali di accumulo.

Queste misure, seppur efficaci nel breve termine, hanno evidenziato la necessità di interventi strutturali per garantire una rete idrica più sicura.

L’impatto sulla popolazione

Il divieto di potabilità ha creato notevoli disagi per i cittadini, costretti a reperire acqua potabile da fonti alternative e a modificare drasticamente le abitudini quotidiane. L’emergenza ha anche messo sotto pressione le amministrazioni locali, chiamate a gestire una situazione complessa e senza precedenti.

Un episodio che resta nella memoria collettiva

L’allarme salmonella ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante della qualità dell’acqua e di infrastrutture adeguate per evitare future emergenze. Il tema ha suscitato un dibattito sulla sicurezza della rete idrica in Sicilia, richiamando l’attenzione su un problema che richiede soluzioni definitive.

Con questo articolo, inauguriamo la serie di approfondimenti sulle notizie più lette del 2024 su Tp24. Continuate a seguirci per scoprire i fatti che hanno segnato l’anno.