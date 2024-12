22/12/2024 14:00:00

Un traguardo straordinario è stato celebrato ieri a Petrosino: la signora Rosa Balistreri, affettuosamente conosciuta come "Rusina", ha compiuto 100 anni. L'intera comunità si è stretta intorno a Rosa e alla sua famiglia per festeggiare un secolo di vita, trasformando questo evento in un momento di gioia condivisa per tutti i petrosileni.

Il Sindaco Giacomo Anastasi, il Presidente del Consiglio Comunale Aldo Caradonna e l’intera Amministrazione hanno espresso i loro più calorosi auguri, uniti a un forte e affettuoso abbraccio.