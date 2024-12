Sfonda le barriere di protezione sull'A20 e muore

22/12/2024 15:24:00

Un tragico incidente stradale sli è verificato questa mattina nei pressi dello svincolo di Messina Centro, lungo l’autostrada A20 in direzione Catania. Un uomo di 77 anni, Francesco Galletta, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Suzuki Gran Vitara, ha sfondato le barriere di protezione, finendo sul terrapieno subito dopo lo svincolo.

Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude che Galletta possa aver accusato un malore prima dell’impatto, che potrebbe averne compromesso il controllo del veicolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Le forze dell'ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell'incidente per comprendere le cause precise di quanto accaduto.