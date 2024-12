Siccità in Sicilia: 17,5 milioni per aziende agricole e Comuni

22/12/2024 11:05:00

Approvata la graduatoria definitiva delle aziende agricole e dei Comuni che potranno accedere a fondi regionali per realizzare interventi di contrasto alla siccità. Le risorse ammontano a 17,5 milioni di euro e serviranno per finanziare 2.952 progetti presentati dalle aziende agricole e 14 da Amministrazioni comunali.

Tra gli interventi finanziati captazione, raccolta e stoccaggio delle acque ad uso agricolo e zootecnico; la costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta di acqua; la realizzazione di nuovi pozzi o il miglioramento di quelli esistenti; l’installazione di nuovi impianti di mini-desalinizzazione.

Il governo regionale, inoltre, ha proposto, nell’ambito della nuova legge di Stabilità, attualmente in discussione all’Assemblea regionale siciliana, un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro, che serviranno per riconoscere un livello di finanziamento più congruo alle domande già ritenute ammissibili e per potere ampliare la platea di soggetti beneficiari, in considerazione dello stato di crisi che interessa l’intero comparto agricolo e zootecnico di tutto il territorio dell’Isola.

Il decreto e l’elenco dei progetti finanziati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.