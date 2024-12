La Sicilia del caporalato e delle baraccopoli. I numeri 

22/12/2024 06:00:00

Il caporalato continua a essere una delle principali emergenze sociali in Sicilia, colpendo soprattutto il settore agricolo. Con 62mila operai irregolari, l'isola registra un triste primato che mette in luce un sistema di sfruttamento organizzato e radicato, che coinvolge migranti e lavoratori italiani. La Flai Cgil, attraverso la campagna "Sicilia sfrutta zero", ha reso noti dati allarmanti che evidenziano le condizioni disumane in cui versano migliaia di lavoratori.

Le baraccopoli degli invisibili

Ben 47mila operai irregolari vivono in strutture di fortuna, spesso baraccopoli prive di servizi essenziali. Questi insediamenti si trovano nelle aree agricole di Vittoria, Comiso, Ragusa, Lentini, Scordia, Catania e Siracusa, territori caratterizzati da una forte economia agricola, ma anche da un alto tasso di irregolarità. Qui i lavoratori affrontano turni massacranti, con paghe ben al di sotto dei minimi contrattuali e senza alcuna tutela. La vita quotidiana è scandita da orari estenuanti e condizioni igienico-sanitarie precarie, mentre il controllo del lavoro è spesso affidato a organizzazioni di caporali che gestiscono ogni aspetto della manodopera.

I dati: un settore che sfrutta senza regole

Secondo il segretario nazionale della Flai Cgil, Giovanni Mininni, il problema non riguarda solo la presenza del caporalato, ma il modello d’impresa che lo alimenta. "La mancanza di regole e trasparenza trasforma l’agricoltura in un sistema che consente e promuove il lavoro nero", ha dichiarato. I dati parlano chiaro: la Sicilia conta il 10% dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura in Italia, confermando l'isola come uno dei principali teatri di sfruttamento del Paese. La mancata applicazione delle leggi e la scarsità di controlli favoriscono un sistema in cui la legalità è spesso ignorata.

Le responsabilità delle istituzioni

Le politiche insufficienti e la carenza di controlli adeguati sono tra le principali cause della diffusione del caporalato. La mancanza di interventi strutturali ha permesso al fenomeno di consolidarsi negli anni, compromettendo non solo la vita dei lavoratori, ma anche l'immagine del settore agricolo siciliano. "Il sistema non garantisce né i diritti dei lavoratori né la trasparenza del mercato," ha spiegato Mininni. L’agricoltura siciliana, pur rappresentando una risorsa cruciale per l’economia dell’isola, si trova ostaggio di una struttura che penalizza i più deboli.

La campagna "Sicilia sfrutta zero"

Per contrastare questo fenomeno, la Flai Cgil ha lanciato la campagna "Sicilia sfrutta zero", un’iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete per garantire i diritti dei lavoratori agricoli. Attraverso incontri e dibattiti, l’obiettivo è quello di trasformare il modello agricolo, rendendolo più equo e sostenibile. "Abbiamo incontrato tanti lavoratori sfruttati e i loro racconti sono uno spaccato di un sistema ingiusto che va urgentemente modificato", ha aggiunto Mininni.

Proposte e prospettive per il futuro

Tra le proposte avanzate ci sono maggiori controlli sul territorio, ispezioni più frequenti e un’applicazione rigorosa delle leggi esistenti. Inoltre, è necessario promuovere un dialogo tra istituzioni, associazioni e imprese agricole per creare un sistema trasparente e giusto. Il rilancio dell'agricoltura siciliana passa anche dalla legalità, dalla tutela dei lavoratori e dalla valorizzazione del territorio.

Il caporalato non è solo un problema sociale, ma anche una questione economica che compromette lo sviluppo del settore agricolo in Sicilia. "Senza un intervento deciso, continueremo a contare vittime dello sfruttamento e a compromettere il futuro della nostra agricoltura," ha concluso Mininni. Per la Sicilia, liberarsi dal caporalato rappresenta una sfida fondamentale per garantire diritti e dignità a migliaia di lavoratori.