22/12/2024 08:00:00

Gentile Direttore, dovendomi recare presso il Presidio Ospedaliero lilybetano, mi è sovvenuto un atroce dubbio: devo munirmi di mascherina per evitare contagi e salvaguardare la salubrità di un luogo di cura ove sono, ahimè, ricoverati tanti pazienti affetti dalle più disparate patologie? Tra le tante Unità Operative ivi allocate, infatti, viene annoverata l'U. O. di Malattie Infettive.

Nel dubbio, mi munisco di mascherina, riponendola nella mia borsa e dopo aver parcheggiato, mi avvio verso l'ingresso pedonale. Giunta a pochi metri dalle porte scorrevoli, il mio sguardo va verso l'aiuola, priva di piante o fiori, ove dormivano due cani. Tale situazione destava perplessità ma nel fare accesso nella hall / reception del nosocomio (ove si trovano, tra gli altri, i vari sportelli Cup, accettazione, richieste varie...), i miei occhi non credevano a quanto si presentava alla mia vista: un cane che, totalmente indisturbato, dormiva ai piedi di una statua, raffigurante una figura religiosa, posta a pochi metri dal personale addetto alla reception!

Premettendo di essere amante nonché proprietaria di alcuni cani, e seppur non essendo un'igienista, credo non sia assolutamente lecito, per ovvi motivi di igiene e salubrità, che il Presidio Ospedaliero "ricoveri" dei cani.

La pennichella dell'amico a quattro zampe sarebbe durata almeno un'ora, avendolo trovato nella medesima posizione "dormiente", sia all'atto del mio accesso che della mia uscita dall'ospedale, Mi stupisce, quindi, la circostanza che, nonostante fosse presente dietro alla reception personale in camice bianco e soprattutto da lì transiti gran parte del personale medico, paramedico ed amministrativo in servizio c/o la Direzione sanitaria di presidio, nessuno abbia provveduto a "dimettere" il paziente a quattro zampe! L'Ospedale Paolo Borsellino ricovero per cani?

Lettera firmata