Marsala, da oggi torna a brillare il Centrale. 

22/12/2024 09:24:00

Marsala, torna a brillare il “Centrale”: l’inaugurazione oggi alle 18:30

Dopo tre anni di chiusura imposta dalla pandemia, il “Centrale” di Marsala riapre le sue porte e si reinventa come una moderna Music Hall. L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per oggi, domenica 22 dicembre, a partire dalle 18:30, in Via Garraffa, 54, nel cuore del centro storico della città.

Un luogo iconico si trasforma

Nato negli anni ’50 come cinema, il “Centrale” è stato per decenni un punto di riferimento culturale per i marsalesi. Oggi, dopo un’attenta opera di riqualificazione, torna a essere protagonista, mescolando la sua storia con una proposta artistica innovativa che promette di emozionare ancora.

Un’esperienza immersiva

Il nuovo “Centrale Music Hall” è ispirato a luoghi iconici come il Radio City Music Hall di New York e si propone come uno spazio polifunzionale. Il locale accoglierà una vasta gamma di eventi, dai concerti alle rappresentazioni teatrali, fino al cabaret e ai dj set, puntando a creare un’esperienza immersiva e unica per il pubblico.

Un restauro che guarda al futuro

Il progetto di riqualificazione ha saputo valorizzare il patrimonio storico del locale, mantenendo dettagli unici come alcune sedute originali del vecchio cinema e due antiche macchine da presa, oggi utilizzate come elementi decorativi.

Un polo culturale per Marsala

Con la sua riapertura, il “Centrale” si prepara a diventare il cuore pulsante della vita culturale marsalese durante le festività natalizie e non solo. Da oggi al 6 gennaio, il palco del “Centrale” sarà animato da eventi per tutti i gusti, rendendolo un luogo di ritrovo per giovani e famiglie.