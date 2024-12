Mina, Oreste e ... biblioteche. Tre libri del Saggiatore per le feste

22/12/2024 12:35:00

Le feste sono il momento ideale per immergersi in letture che nutrono la mente e il cuore. Quest’anno, Il Saggiatore propone tre libri imperdibili, perfetti per accompagnarci durante le giornate natalizie. Dalla magia di un principe sorridente, al fascino senza tempo di Mina, fino alla scoperta delle biblioteche più incredibili, ecco le proposte che non potete perdere.

1. "Oreste o l’arte del sorriso" di Domenico Gnoli

Nel piccolo principato di Terramafiusa vive Oreste, un principe che scoprì l’arte di sorridere solo a vent’anni e non smise mai. Questo libro, unico nel suo genere, non solo per la narrazione ma anche per le illustrazioni dello stesso Domenico Gnoli, ci invita a guardare oltre l’apparenza. Tra dettagli minuti e una storia ricca di poesia, è un’opera che ci insegna a cercare nuove prospettive nel quotidiano e a ritrovare il sorriso in ogni angolo del mondo.

2. "Piccolo manuale illustrato per cercatori di biblioteche"

Un viaggio nel tempo e nello spazio tra le biblioteche più straordinarie della storia. Questo manuale non è solo una guida, ma un tributo al fascino dei luoghi dove i libri diventano universi e i lettori viaggiatori senza meta. Attraverso storie, segreti e aneddoti, il libro celebra la magia delle biblioteche, dimostrando che sono rifugi dove si può perdere tutto, tranne la propria curiosità.

3. "Mina. La voce del silenzio" a cura di Giulia Muggeo, Gabriele Rigola e Jacopo Tomatis

Settant’anni di storia italiana raccontati attraverso la voce inconfondibile di Mina, icona intramontabile della musica e della cultura. Dai primi passi nel 1958 fino al suo ritiro a 40 anni, Mina ha rivoluzionato il panorama artistico italiano con oltre 100 album e 1000 canzoni. Questo libro esplora il mito di una donna che ha saputo unire eleganza, ironia e talento, trasformando ogni nota in una pietra miliare della nostra memoria collettiva.

Tre mondi da esplorare

Che siate alla ricerca di una storia che vi faccia sorridere, di un manuale che vi guidi alla scoperta di tesori nascosti o di un omaggio a una delle più grandi voci di tutti i tempi, questi libri sono il regalo perfetto per voi o per chi amate. Disponibili online su Amazon, IBS, Feltrinelli e nelle migliori librerie.

Un consiglio? Leggeteli con una tazza di tè caldo accanto, per rendere ancora più speciale l’atmosfera delle feste.