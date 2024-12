Il Sicilia Express è arrivato. In ritardo

22/12/2024 20:10:00

Lo avranno fatto apposta, per fare sentire ai siciliani che tornavano sull'Isola l'aria di casa. E' arrivato alla stazione di Palermo il famoso Sicilia Express, il treno low cost ideato dalla Regione Siciliana per portare in Sicilia gli emigrati per le feste, da Torino in giù. Pochi posti, prezzi popolari. Grande racconto nelle cronache, con dirette, video, neanche quando sono arrivati in Italia i primi tir con i vaccini anti - Covid ...

Ad ogni modo, il treno poco fa è arrivato a destinazione: Palermo. Con 47 minuti di ritardo.

Il treno è partito ieri, 21 Dicembre, alle 15,10 da Torino Porta Nuova con a bordo oltre 500 siciliani che lavorano o studiano al Nord, grazie alla Regione siciliana che ha organizzato il convoglio in collaborazione con Fs contro il caro-voli.

I biglietti da 29,90 euro per i posti a sedere e fino a 129,90 euro per la carrozza letto singola sono andati esauriti in 20 minuti, dal momento che la Regione pagava più o meno l’80% del costo del viaggio. lungo circa 1500 chilometri e arricchito di tanto intrattenimento: degustazioni di vini e piatti tipici, masterclass gastronomiche , performance culturali, come musica dal vivo, reading letterari e racconti che celebrano l’anima della Sicilia.

A bordo molti pensionati, studenti e tantissimi professori che per lavorare son dovuti andare al nord, più, alcuni “Ambassador”, tra cui “l’oratore ufficiale”: l’attore e narratore e Salvo Piparo, e una squadra di 12 tra blogger e influencer che diffondono via social il messaggio di questa operazione: “La Sicilia riporta a casa i suoi figli”. Con 46 minuti di ritardo.