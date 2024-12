 Presentato il Calendario Istituzionale 2025 della Guardia Costiera

23/12/2024 16:05:00

Un’opera d’arte per celebrare i 160 anni di storia delle Capitanerie di porto. Nella suggestiva cornice del Marina Convention Center di Palermo, ieri è stato svelato il Calendario Istituzionale 2025 della Guardia Costiera, un progetto artistico che celebra i 160 anni di storia delle Capitanerie di porto.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

Realizzato dall’artista Leonardo Petrucci, il calendario si distingue per l’uso di stili pittorici diversificati e l’impiego dell’intelligenza artificiale, creando un linguaggio visivo moderno e coinvolgente. Le dodici tavole del calendario raccontano l’evoluzione del Corpo e le sue missioni, intrecciandosi con le tappe fondamentali della storia marittima e nazionale.

Il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, ha sottolineato come il calendario rappresenti un equilibrio tra memoria e innovazione: “Le dodici opere non solo raccontano la nostra storia, ma ripercorrono le tappe più significative della storia d’Italia, utilizzando un linguaggio artistico e tecnologico unico”.

Un evento ricco di arte e cultura

L’evento è stato condotto dalla giornalista Elvira Terranova e arricchito dagli intermezzi musicali dell’Ensemble di Trombe del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Presenti alte cariche istituzionali, studenti di istituti professionali locali e una rappresentanza del personale della Guardia Costiera della Sicilia Occidentale. Tra i momenti più emozionanti, la proiezione in anteprima del cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco” di Alessandro Parrello, che racconta la storia e il presente delle Capitanerie di porto. Questo film è il primo di due cortometraggi realizzati in collaborazione con il festival Cortinametraggio.

Celebrazioni per il 160° Anniversario

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi per celebrare il 160° anniversario delle Capitanerie di porto. Tra le iniziative, un meeting internazionale sulla pesca illegale a Palermo il 29 e 30 gennaio e il Coast Guard Global Summit a Roma a settembre, che vedrà la presidenza italiana per la prima volta nella storia. Come da tradizione, i proventi delle vendite del calendario saranno destinati a progetti di beneficenza in collaborazione con UNICEF Italia, di cui la Guardia Costiera è “Goodwill Ambassador”. L’evento ha inoltre offerto l’occasione per presentare i risultati operativi più significativi della Guardia Costiera di Palermo negli ultimi due anni, in ambiti come la tutela dell’ambiente marino, la salvaguardia della vita in mare e la vigilanza sulla pesca marittima.