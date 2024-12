 Nasce Rainbow Connect: la Prima App LGBTQ+ Italiana - In arrivo nel 2025

24/12/2024 02:00:00

Nel panorama delle app dedicate alla comunità LGBTQ+, una novità tutta italiana si prepara a fare il suo debutto: Rainbow Connect, una piattaforma innovativa e inclusiva pensata per offrire uno spazio sicuro, autentico e rispettoso per connessioni emotive e sociali.

Un progetto nato in Sicilia

Ideata da Gaspare Camarda, un giovane di 23 anni originario di Alcamo, Rainbow Connect è stata sviluppata con il supporto della Benedetto Asta Web Company, una delle principali realtà siciliane specializzate in soluzioni tecnologiche, e con la collaborazione dell’associazione Alcamo Pride, presieduta dallo stesso Camarda. La prima versione dell’app e della piattaforma web sarà disponibile già a gennaio 2025, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ in Italia.

Caratteristiche principali di Rainbow Connect

Verifica dell'identità e dell’orientamento:

Un sistema automatizzato, supervisionato da operatori qualificati, assicura la coerenza e l’autenticità dei profili, garantendo un ambiente affidabile e sicuro per tutti gli utenti.

Personalizzazione del profilo

Gli utenti possono arricchire il proprio profilo con foto, video e una sezione privata per contenuti riservati, sempre nel pieno rispetto della privacy. La protezione dei dati personali è una priorità. L’app utilizza la crittografia end-to-end a 128 bit e disabilita la possibilità di screenshot su foto e chat, offrendo un ambiente protetto per le conversazioni.

Funzionalità premium

Attraverso un abbonamento, gli utenti possono accedere a funzionalità avanzate come videochiamate (con consenso reciproco), note vocali e partecipazione a eventi esclusivi organizzati dall’app per promuovere incontri e dialoghi all’interno della comunità. Rainbow Connect non sarà solo una piattaforma per conoscere nuove persone, ma anche un luogo virtuale dove trovare notizie, risorse e supporto per chiunque ne abbia bisogno.

Rainbow Connect si propone di rivoluzionare il modo in cui la comunità LGBTQ+ si connette online, mettendo al centro le emozioni e l’autenticità. Qui, ogni individuo può sentirsi libero di esprimere la propria identità senza paura di giudizi o discriminazioni. Rainbow Connect è la prima app LGBTQ+ made in Italy e rappresenta un passo importante verso l’inclusione e la valorizzazione della diversità. La missione è chiara: creare un luogo sicuro dove le persone possano costruire relazioni autentiche basate sul rispetto reciproco.