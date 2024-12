 La Stella Cometa di Marinella di Selinunte è la più grande della Sicilia

24/12/2024 13:00:00

A Marinella di Selinunte, l’atmosfera natalizia si accende con una delle opere più spettacolari dell’isola: una stella cometa lunga ben 48 metri, candidata a essere la più grande della Sicilia. Questa imponente installazione non solo cattura l’attenzione per le sue dimensioni, ma promette di diventare un’icona natalizia, simbolo di unione e tradizione per la comunità locale e i visitatori.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la cooperativa “Marinella Pesca” e l’associazione “Pammilo”, che rappresenta i pescatori della borgata. Il progetto architettonico porta la firma dell’architetto Valerio Bandiera, il quale ha ideato una struttura maestosa e armoniosa, visibile anche dall’alto. La realizzazione pratica è stata curata dall’impresa di Nicola Marchese, mentre i pescatori locali hanno contribuito all’allestimento sulla spiaggia nei pressi dello scaro.

Un’opera che unisce tradizione e innovazione

Interamente costruita in legno, la stella cometa è stata rivestita con un intreccio di luci che la rendono visibile a distanza e particolarmente suggestiva al calar del sole. Al centro della struttura è stata collocata una rappresentazione della Natività, che aggiunge un tocco di spiritualità, rendendo l’opera un omaggio alle tradizioni natalizie.

Non solo luci: il “Paesaggio di Natale”

L’iniziativa non si limita alla stella cometa. Lungo la via che conduce al porto, la cooperativa “Marinella Pesca” organizza il “Paesaggio di Natale”, un percorso gastronomico con stand dedicati ai prodotti tipici siciliani. Visitatori e abitanti potranno immergersi nell’atmosfera festiva, gustando le prelibatezze locali e condividendo momenti di convivialità con la comunità.

Quest’anno, Marinella di Selinunte si distingue non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la creatività e lo spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa natalizia. Un esempio di come tradizione e innovazione possano fondersi per regalare emozioni e valorizzare il territorio.