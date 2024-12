Il Natale difficile di Campobello di Mazara

25/12/2024 08:50:00

A Campobello di Mazara, il Natale 2024 è segnato da un'atmosfera di riflessione e speranza. La recente dichiarazione di dissesto finanziario del Comune ha rappresentato un momento di grande difficoltà per l'Amministrazione e per tutta la cittadinanza. Tuttavia, il Sindaco Giuseppe Castiglione, nel suo tradizionale messaggio di auguri natalizi, ha voluto trasmettere fiducia, sottolineando che questa crisi può trasformarsi in un'opportunità di rinascita per la comunità.

Un momento difficile, ma non insormontabile

“Il dissesto del nostro Comune è stato un passaggio doloroso ma inevitabile,” scrive il Sindaco. “Sono fiducioso, però, che questo possa portare a un nuovo inizio, se tutti faremo la nostra parte per risanare il nostro Comune anche dal punto di vista finanziario.” Il Sindaco ha assicurato che l’Amministrazione continuerà a lavorare con responsabilità, ponendo attenzione ai bilanci e cercando di garantire i servizi essenziali, pianificando interventi a medio e lungo termine per rilanciare il paese.

Iniziative culturali per mantenere viva la comunità

Nonostante le difficoltà, l’Amministrazione ha voluto creare un clima di condivisione e serenità, organizzando un piccolo programma natalizio presso il Palazzo Accardi e proseguendo con la seconda rassegna teatrale “Il bello di Sicilia” al cine-teatro Olimpia. “Queste iniziative sono un segnale di speranza e di rinascita culturale per il nostro paese,” ha sottolineato il Sindaco.

Un messaggio di vicinanza e ringraziamento

Nel suo messaggio, Castiglione ha voluto rivolgere un pensiero speciale a tutte le categorie della comunità: dai bambini, simbolo di speranza, agli anziani, custodi della memoria storica, fino agli agricoltori e agli operatori economici, che spesso hanno contribuito con generosità alle attività comunali. Un ringraziamento è stato esteso anche alle forze dell’ordine, alle associazioni socio-culturali e al personale scolastico, per il loro impegno a favore della collettività.

Un augurio speciale è stato riservato a chi soffre, a causa di malattie, lutti o difficoltà economiche, e a chi ha dovuto lasciare Campobello per cercare opportunità altrove. “Auguri a tutte le persone di Campobello che, purtroppo, stanno affrontando momenti difficili,” ha scritto il Sindaco, con un messaggio di speranza per il futuro.

Un Natale di unità e collaborazione

Nonostante le sfide, il Sindaco ha voluto rimarcare l’importanza della coesione e della collaborazione tra cittadini e istituzioni: “Il Santo Natale possa essere occasione affinché la comunità campobellese possa riscoprirsi sempre più vicina e coesa.”

Concludendo, Giuseppe Castiglione ha augurato a tutti un Natale di serenità e un 2025 ricco di salute e prosperità, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione nel continuare a lavorare per il bene della collettività.