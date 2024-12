I dieci anni di "Progettiamo Marsala"

26/12/2024 06:00:00

In tempi in cui, soprattutto a livello locale, partiti e movimenti nascono solo con scopi meramente elettoral, è un traguardo niente male. Ha compiuto infatti dieci anni "Progettiamo Marsala", movimento civico locale, il cui ispiratore è l'avvocato Paolo Ruggieri. Da sempre vicino al centrodestra, ed in particolare alle posizioni di Nello Musumeci all'interno di Fdi, Progettiamo Marsala ha però avuto una sua autonomia di azione politica e di pensiero, con momenti alterni. Il punto più alto, in questi dieci anni, è stato sicuramente la nomina di Ruggieri a vice sindaco di Grillo, con il quale il rapporto si è interrotto bruscamente (e con velate accuse del primo cittadino, mai chiarite).

Dieci anni di vita rappresentano un traguardo significativo per qualsiasi movimento civico, e ProgettiAmo Marsala ha voluto celebrare questo anniversario con una giornata di riflessione e festa. L’incontro, organizzato nei giorni scorsi all’Hotel Dome, ha riunito i membri della comunità del movimento, fondato da Paolo Ruggieri, per tracciare un bilancio del percorso finora compiuto e delineare gli obiettivi futuri.

Un decennio di crescita e coesione

Il bilancio di questi primi dieci anni è positivo, come evidenziato dal fondatore Paolo Ruggieri: “Abbiamo dimostrato che il nostro non è solo un movimento legato alle elezioni, ma una vera comunità umana e politica. Il nucleo fondante è rimasto integro e le attività delle cinque commissioni tematiche continuano a produrre idee e proposte per il futuro della città.”

Dalla prima candidatura alle amministrative del 2015 al successo crescente del 2020, ProgettiAmo Marsala può oggi contare su due consiglieri comunali, Piergiorgio Giacalone ed Eleonora Milazzo, e su una base che continua a crescere con nuove adesioni. Domenica scorsa, l’anniversario è stato un’occasione per ricordare anche due fondatori del movimento, Enrico Russo e Franca Buccellato, con la consegna di targhe commemorative alle loro famiglie.

Progetti e obiettivi per il 2025

Con lo sguardo rivolto al futuro, il movimento prevede di rafforzare il proprio impegno in ambito culturale. “Abbiamo in cantiere iniziative che riteniamo possano fare la differenza per la nostra città,” ha dichiarato Ruggieri, sottolineando come il 2025 rappresenti un’opportunità per consolidare il lavoro svolto e proporre nuove soluzioni per Marsala.

Le sfide politiche e il rapporto con l’attuale amministrazione

Non sono mancate riflessioni sull’attuale scenario politico. Ruggieri ha espresso la delusione per il rapporto incrinato con il sindaco Massimo Grillo, nonostante il sostegno iniziale: “Ci aspettavamo di più da questa alleanza, ma il rapporto fiduciario si è rotto per motivi mai chiariti. Guardiamo al futuro con l’idea di cambiare registro, sostenendo una figura che sia capace, competente, e che possa rappresentare una vera novità per Marsala.”

Un movimento trasversale e aperto

ProgettiAmo Marsala si pone come forza trasversale, aperta al dialogo e alla collaborazione con altre realtà politiche e civiche. Riguardo a possibili elezioni provinciali dirette, Ruggieri ha spiegato che il movimento è pronto a esprimere una candidatura valida, pur mantenendo una posizione critica e indipendente.

Dieci anni di impegno per il futuro della città

Con l’entusiasmo di chi ha percorso molta strada e la consapevolezza delle sfide che ancora attendono Marsala, ProgettiAmo Marsala guarda al futuro con fiducia. “Siamo certi che la nostra esperienza e il nostro impegno possano fare la differenza,” ha concluso Ruggieri, evidenziando la volontà del movimento di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità marsalese.