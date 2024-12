Concorso Inps per psicologi e assistenti sociali: 71 posti in Sicilia. Ecco le info

27/12/2024 13:00:00

È stato indetto un nuovo concorso pubblico da parte dell'INPS per l’assunzione a tempo indeterminato di 781 specialisti nell’ambito psicologico e sociale. Tra questi, 71 posti sono destinati alla Sicilia. L’iniziativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 150 del 18 dicembre 2024, offre una grande opportunità per psicologi e assistenti sociali che desiderano lavorare in ambito pubblico.

Posti disponibili e modalità di partecipazione

Le candidature devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 22 gennaio 2025, compilando il form sul portale "InPA". I 781 posti disponibili sono così ripartiti tra le regioni italiane, con un’attenzione particolare per la Sicilia, a cui sono riservati ben 71 posti.

Ecco la ripartizione completa dei posti:

Abruzzo: 17

Basilicata: 9

Calabria: 37

Campania: 48

Emilia Romagna: 57

Friuli Venezia Giulia: 13

Lazio: 23

Liguria: 20

Lombardia: 74

Marche: 19

Molise: 4

Piemonte: 51

Puglia: 65

Sardegna: 20

Sicilia: 71

Toscana: 40

Umbria: 15

Veneto: 51

Requisiti richiesti

I candidati devono possedere determinati requisiti per essere ammessi alla selezione. Tra i principali: Cittadinanza italiana o altro requisito previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001; Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici; Idoneità fisica all’impiego; Nessuna condanna penale o provvedimento di destituzione da precedenti incarichi nella pubblica amministrazione.

i titoli di studio richiesti

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (L-39) o in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24).

Diplomi del vecchio ordinamento equivalenti in Servizio Sociale o Psicologia.

Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali o degli psicologi.

Prove d’esame

La selezione prevede una valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale. Tutte le informazioni dettagliate sono contenute nel bando ufficiale, disponibile sul sito dell’INPS.

Opportunità per la Sicilia

Con ben 71 posti riservati, il concorso rappresenta una grande opportunità per i professionisti siciliani di inserirsi nel sistema pubblico, contribuendo a migliorare il supporto psicologico e sociale sul territorio. Per chi è interessato, è importante affrettarsi: la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 22 gennaio 2025.