 Aeroporto Valle dei Templi: gli architetti denunciano i ritardi di ENAC

29/12/2024 17:00:00

I tempi per il parere dell’ENAC sulla realizzazione dell’aeroporto Valle dei Templi, destinato a servire la Sicilia centro-meridionale, sono eccessivamente lunghi. È questo il monito lanciato dal Presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino La Mendola, che ha rinnovato l’appello alle istituzioni e alla politica locale per accelerare l’iter burocratico. Un “via libera” da parte dell’ENAC rappresenterebbe il primo passo concreto verso l’inclusione dello scalo agrigentino nella programmazione nazionale degli aeroporti e l’avvio dei lavori.

Un’attesa che frena lo sviluppo della provincia di Agrigento

“Nonostante gli sforzi compiuti dal Libero Consorzio Comunale e dal comitato pro-aeroporto, siamo ancora in attesa del parere di ENAC, nonostante siano passati cinque mesi dall’integrazione dello studio di fattibilità con i documenti richiesti,” ha dichiarato La Mendola. “Avevamo sperato di trovare sotto l’albero il parere positivo come regalo per la provincia di Agrigento, ma guardiamo avanti con fiducia.” Il Presidente ha riconosciuto il lavoro di squadra tra enti locali, comitato civico e parlamentari, sottolineando la necessità di mantenere alta la pressione sull’ENAC per evitare ulteriori ritardi. “La realizzazione di questa infrastruttura è fondamentale per il rilancio socioeconomico della città dei templi e dell’intera Sicilia centro-meridionale.”

La road map per la realizzazione dell’aeroporto

Una volta ottenuto il parere positivo dell’ENAC, il percorso tecnico delineato dagli architetti prevede i seguenti passaggi:

Inserimento dello scalo nel Piano Nazionale degli Aeroporti.

Affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica a professionisti specializzati, distinto dallo studio preliminare già redatto dalla KPMG.

Acquisizione dei pareri necessari sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Redazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, seguita dall’appalto dei lavori o dall’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

Tempi previsti per la realizzazione

Secondo le stime, dalla data di inserimento dell’aeroporto Valle dei Templi nel piano nazionale e dallo stanziamento delle risorse necessarie, occorreranno circa cinque anni per vedere la posa della prima pietra. Una tabella di marcia ambiziosa, ma che richiede l’impegno e la sinergia di tutti i soggetti coinvolti.

Il nuovo aeroporto rappresenterebbe un’infrastruttura strategica per migliorare la connettività e promuovere lo sviluppo economico di una delle aree più suggestive ma anche più isolate della Sicilia. La Mendola ha ribadito la disponibilità degli architetti a collaborare con enti locali, Regione, e parlamentari, al di là delle divisioni politiche, per realizzare un’opera tanto attesa dalla comunità agrigentina. La palla ora passa a ENAC, da cui si attende un segnale che potrebbe finalmente dare slancio a un progetto di portata storica.