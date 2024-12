Incidente a Partanna, un giovane in gravi condizioni

31/12/2024 17:05:00

Si trova in gravi condizioni un giovane rimasto coinvolto, domenica, in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Partanna con Castelvetrano.

Due Fiat Punto si sono scontrate frontalmente nei pressi di una stretta rampa che conduce alla strada provinciale, causando un impatto estremamente violento e coinvolgendo nove persone, due delle quali sono attualmente sotto stretta osservazione medica.

Le due auto coinvolte trasportavano occupanti tutti di origine partannese: una proveniva da Selinunte, mentre l'altra era occupata da persone che vivono al nord ma si trovavano in Sicilia per le vacanze. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Castelvetrano e la pattuglia infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica del sinistro. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati a titolo cautelativo.

Tra i feriti, destano particolare preoccupazione le condizioni di G.A., un giovane che ha riportato gravi lesioni nell’incidente. Trasferito d’urgenza in elisoccorso, G.A. è ora ricoverato presso il reparto di neurorianimazione di Palermo, dove è stato portato nella serata di domenica. Le sue condizioni sono definite critiche, e i medici stanno monitorando attentamente l'evoluzione del quadro clinico.