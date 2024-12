 Custonaci: oltre 6mila spettatori per il Presepe Vivente nella Grotta Mangiapane

31/12/2024 07:00:00

Successo di pubblico per la 40ª edizione del «Presepe Vivente di Custonaci», che già nei primi giorni ha attirato più di 6.000 visitatori. Un evento che continua a consolidarsi tra i principali appuntamenti natalizi della Sicilia.

Un viaggio nella Sicilia di un tempo

La manifestazione, allestita nella suggestiva «Grotta Mangiapane», offre ai visitatori un’immersione in un’atmosfera d’altri tempi, con scene di vita quotidiana e tradizioni della Sicilia di un tempo. Il villaggio di Natale, con luci e allestimenti festivi, accoglie i partecipanti nel cuore del Borgo, prima di condurli nel percorso del presepe.

Le parole del Sindaco

«Il “Presepe Vivente di Custonaci” si conferma, anche per questa 40ª edizione, tra gli eventi dal grande richiamo turistico della nostra Isola», ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Fonte. «Siamo orgogliosi che questa manifestazione sia stata inserita tra i dieci presepi viventi più belli d’Italia. Si tratta di una straordinaria vetrina per Custonaci, che permette di far conoscere la città in tutta la sua bellezza e invoglia i visitatori a tornare in altri periodi dell’anno per scoprirne le altre peculiarità».

Ultime date disponibili

L’evento, che ha già riscosso un grande successo, proseguirà dal 4 al 6 gennaio. Custonaci si prepara ad accogliere un nuovo flusso di visitatori pronti a lasciarsi incantare da uno spettacolo unico nel suo genere.