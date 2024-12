Bica: "Nella Finanziaria più risorse e programmazione per la provincia di Trapani"

31/12/2024 06:00:00

Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia, ha tenuto la conferenza stampa di fine anno, facendo il punto sulla Finanziaria appena approvata dall’ARS.

L’obiettivo principale, ha detto Bica, è stato l’abbattimento del disavanzo regionale, che verrà estinto nel 2025, quindi nella pienezza della contabilità si sbloccheranno le assunzioni: “La vitalità del bilancio potrà consentire maggiore programmazione”. In Aula si tornerà a gennaio mettendo mano subito al Collegato.

Mappatura della Finanziaria regionale tra investimenti e piani di incremento, così nasce l’agenzia di sviluppo, che farà parte dell’Irfis, dedicata al mondo delle imprese.

Una sintesi che il deputato ha voluto portare all’attenzione dei cittadini perchè si tratta di una manovra che guarda al futuro. Ci sono fondi per gli Enti Locali, in totale sono 694 milioni così divisi: 350 milioni per trasferimenti correnti ai Comuni, 115 milioni per investimenti comunali, 108 milioni per Liberi Consorzi e Città Metropolitane,10 milioni per Comuni in crisi finanziaria, 6 milioni per comunità alloggio e trasporto studenti pendolari, 5 milioni per progettazione comunale, 100 milioni per iniziative territoriali.

Occhi puntanti sulla Sanità dove ci sono 120 milioni, di cui 10 milioni di incentivi per medici in strutture dislocate.

Le misure per la siccità sono 59,5 milioni: 10 milioni per impianto di dissalazione, 20 milioni per il settore agricolo, 9,5 milioni per manutenzione straordinaria, 10 milioni per riutilizzo acque di scarico.

Nasce la task force per attrarre investimenti, per questo sono state previste le somme di 30 milioni per sostegno ai consumi (2025-2026), 12,5 milioni per imprese che si aggregano.

Somme anche per il mondo della cultura, si tratta di 3,5 milioni per eventi regionali: 2 milioni per Agrigento Capitale della Cultura 2025;

1 milione per Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.

Soddisfazione per il lavoro svolto dal presidente Renato Schifani e dall’assessore Alessandro Aricò per il caro voli ma anche impegno dell’onorevole Bica per le risorse individuate per l’aeroporto di Trapani- Birgi: “8 milioni di euro ogni anno fino al 2027 per il famoso co marketing. Allungare le risorse fino al 2027 consente all’aeroporto di fare programmazione a lungo raggio”.



E’ stato riproposto il voucher sport per le famiglie con basso reddito, per consente ai ragazzi di fare attività sportive, ma sono le risorse ai Comuni quelle da evidenziare, dice Bica: “Sui Comuni c’è stata grande attenzione, aiutare i Comuni significa aiutare i cittadini. In questo trasferimento di fondi si sono date delle risorse aggiuntive ai Comuni che hanno raggiunto alcuni obiettivi ambientali, attenzione anche al randagismo, ai Borghi più belli d’Italia e in provincia di Trapani ce ne sono tre, ai Comuni afflitti dal fenomeno migratorio. Per quanto riguarda le isole minori sono stati riconfermati i capitoli di spesa per il trasporto marittimo”.



Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha poi aggiunto “Ci sono 10miliardi di investimenti in Sicilia, bisogna adesso avere la progettazione e una classe politica competente. Ma il governo regionale ha previsto pure massima attenzione per le aree demaniali grazie alla realizzazione del primo piano regionale di utilizzo. Questo piano andrà a sostituire i piani mancanti dei Comuni”.

Ci sono infine le risorse ai singoli parlamentari, che indirizzano sui territori, questo vale sia per i deputati di maggioranza che di minoranza: “Cento milioni di euro sono lo 0.5% del bilancio della Regione. Si tratta di piccoli interventi che hanno difficoltà ad entrare nei bandi regionali”.

I risultati per la provincia targati Bica

Trecento mila euro a Custonaci per la riqualificazione urbana; 100mila a Castelvetrano per la riqualificazione Parco delle Rimembranze; a Selinunte vanno 50 mila euro per il Progetto culturale Agorà del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. A Trapani vanno 120mila euro per l’ ammodernamento della piscina olimpionica, a Castellammare del Golfo 100mila euro per le aree ludiche; 100mila euro per la sicurezza stradale di Valderice; 110mila euro per il progetto ecosostenibile per la Villa comunale di Busto Palizzolo; 50mila euro per il Teatro Felice Cavallotti di Calatafimi-Segesta; 25mila euro per le isole Egadi per l’acquisto di macchine per produrre ghiaccio, sostegno questo per il comparto della marineria. E poi ancora 30mila euro per l’Istituto Giovanni XXIII di Paceco per il progetto "Orchestra e Coro Sheherazade”. Infine 25mila euro vanno a Marsala per il Premio Internazionale Mozia.