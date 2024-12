Marsala, dalla finanziaria 40mila euro per il campetto della Chiesa di Bambina

31/12/2024 22:00:00

Dalla finanziaria regionale 40mila euro per il ripristino del campetto della Chiesa di Maria Santissima Bambina a Marsala. Il consigliere comunale della Democrazia Cristiana, Gaspare Di Girolamo, ringrazia i deputati regionali del suo partito per l’attenzione rivolta alla comunità locale. Nella recente finanziaria, infatti, è stato approvato un contributo destinato al campetto della chiesa di Maria Santissima Bambina.

Questo intervento consentirà di restituire alla collettività uno spazio fondamentale per i giovani, che potranno utilizzarlo non solo per attività sportive, ma anche per ritrovarsi in un luogo sicuro e accogliente.

«Si tratta di un investimento importante per il futuro della nostra comunità», ha dichiarato il consigliere Di Girolamo, sottolineando come il progetto rappresenti un’opportunità per promuovere inclusione, socialità e benessere.