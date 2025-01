Fastweb si è presa Vodafone. Ecco cosa cambia

02/01/2025 22:10:00

Swisscom, proprietaria di Fastweb, ha concluso l'acquisizione di Vodafone in Italia. L'operazione, finalizzata il 31 dicembre 2024 e ufficializzata oggi, segna la nascita di una nuova realtà nel panorama delle telecomunicazioni italiane: Fastweb + Vodafone. Alla guida del nuovo gruppo è stato nominato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb da ottobre 2023.

Renna ha commentato così l'integrazione: “Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia. Unendo le forze, creiamo un'organizzazione più forte e innovativa per condurre l'Italia verso un futuro digitale sostenibile, a vantaggio dei consumatori e delle aziende”.

Numeri da record per il nuovo operatore

Fastweb + Vodafone diventa il principale operatore infrastrutturato sul mercato italiano, con:

20 milioni di linee mobili

5,6 milioni di linee fisse

La rete combinata comprende oltre 20.000 siti radiomobili e una rete fissa proprietaria di 74.000 km, di cui il 50% in tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Secondo le stime, l'integrazione genererà sinergie finanziarie di 600 milioni di euro all'anno, migliorando l'efficienza dei costi e aumentando la capacità di investimento in infrastrutture e innovazione.

Cosa cambia per i clienti di Fastweb e Vodafone?

In questa fase iniziale, per i clienti residenziali non ci saranno variazioni nei contratti o nei costi. Fastweb ha assicurato che le condizioni attuali resteranno in vigore, con eventuali modifiche comunicate per tempo. Tuttavia, i clienti di Fastweb saranno gradualmente migrati sulla rete mobile di Vodafone, ora di proprietà del gruppo, garantendo migliori prestazioni e servizi per tutti gli abbonati.

L'operazione rappresenta anche un'integrazione infrastrutturale: la solida rete mobile di Vodafone si unirà alla rete fissa in fibra di Fastweb, migliorando ulteriormente la qualità del servizio.

La nuova leadership di mercato

Con la fusione, Fastweb + Vodafone conquista una quota di mercato del 30,1% nel mobile, superando TIM (27,1%) e Wind Tre (23,7%).

Nel fisso, il nuovo operatore detiene il 29,4% del mercato broadband e ultrabroadband, piazzandosi dietro a TIM (36,4%). Nelle linee in fibra ottica, Fastweb + Vodafone raggiunge il 32,5%, superando TIM (26,3%).

L'impatto su Swisscom

Swisscom ha rivisto le sue previsioni finanziarie per il 2024, stimando un Ebitda tra 4,3 e 4,4 miliardi di franchi svizzeri, leggermente inferiore alle previsioni iniziali (4,5-4,6 miliardi). La riduzione è legata ai costi di integrazione, stimati in 200 milioni di euro.

Un nuovo capitolo per le telecomunicazioni in Italia

Fastweb + Vodafone si presenta come un attore decisivo per il futuro digitale del Paese, con l'obiettivo di offrire servizi migliori, promuovere l'innovazione e garantire una maggiore sostenibilità. Per i clienti, l'unione promette una qualità di rete superiore e nuove opportunità di connettività in un mercato in continua evoluzione.