4 Gennaio 2025: crisi diplomatica con l'Iran, caso Todde, su la pressione fiscale

Notizie del 4 gennaio 2025

Cecilia Sala e la crisi diplomatica con l’Iran

Cecilia Sala è prigioniera nel carcere di Evin in Iran da 17 giorni, mentre il governo italiano lavora per ottenere la sua liberazione. La questione è complicata dal rifiuto degli Stati Uniti di cedere Mohammad Abedini, ingegnere iraniano arrestato a Malpensa su richiesta americana. Intanto, i genitori di Cecilia, Renato Sala ed Elisabetta Vernoni, hanno chiesto il silenzio stampa per non complicare la situazione. Il 2 gennaio, l’ambasciatore iraniano in Vaticano ha incontrato Papa Francesco, aprendo alla possibilità di una mediazione vaticana.

Caso Alessandra Todde: rischio decadenza

Alessandra Todde, vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna, rischia la decadenza per presunte irregolarità nella rendicontazione elettorale. La decisione spetterà al Consiglio regionale, mentre la Todde ha annunciato ricorso e intende continuare a lavorare.

Pressione fiscale in aumento

Secondo l’Istat, la pressione fiscale in Italia è aumentata al 40,5% nel terzo trimestre del 2024, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2023. Un dato che riflette le difficoltà economiche del Paese.

Guerra in Ucraina: il prezzo del conflitto

Dopo quasi tre anni di guerra, l’Ucraina ha stimato oltre 430.000 soldati russi uccisi o feriti, con 3.600 carri armati e quasi 9.000 veicoli corazzati distrutti. Il conflitto continua a gravare pesantemente su entrambe le economie.

Allerta terrorismo negli Stati Uniti

L’FBI ha avvertito i dipartimenti di polizia di possibili nuovi attacchi sul modello di New Orleans. Il bilancio della strage di Capodanno è di 14 morti e 35 feriti.

Joe Biden blocca l’acquisto di U.S. Steel

Il presidente americano ha fermato l’acquisizione di U.S. Steel da parte della giapponese Nippon Steel, un’operazione da 15 miliardi di dollari, per motivi di sicurezza nazionale.

Hamas e Israele riprendono i negoziati

Hamas ha annunciato la ripresa dei negoziati con Israele venerdì a Doha, in Qatar, per una possibile tregua nella Striscia di Gaza.

Indipendenza della Groenlandia

Il primo ministro groenlandese Múte Egede ha invocato l’indipendenza dalla Danimarca, suggerendo un referendum da tenere in concomitanza con le elezioni di aprile 2025.

Ursula von der Leyen in convalescenza

La presidente della Commissione europea ha annullato tutti gli impegni a causa di una grave polmonite e si trova nella sua casa in Germania.

Omicidio a Bergamo

Un addetto alla sicurezza gambiano è stato accoltellato a morte da un altro uomo in pieno centro cittadino.

Incidenti mortali sul lavoro in Italia

Un operaio è caduto da un’impalcatura a Lamezia Terme, un uomo è stato schiacciato da un mezzo agricolo in Puglia e una donna è morta intossicata da una coperta termica difettosa nel pisano.

Tiziana Panella sposa Vittorio Emanuele Parsi

La giornalista televisiva convolerà a nozze con il politologo il prossimo 17 gennaio.

Squid Game 2 supera i record

La seconda stagione della serie coreana, uscita il 26 dicembre su Netflix, ha raggiunto 68 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Supercoppa Italiana: Milan in finale

Il Milan ha battuto la Juventus, guadagnandosi la finale contro l’Inter nella Supercoppa Italiana.

Nicola Pietrangeli dimesso dall’ospedale

Lo storico campione di tennis è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo tre settimane di ricovero.

Morto Mario Miscia, maestro elementare di 107 anni

A Pescara si è spento Mario Miscia, maestro elementare di 107 anni. La moglie, di 101 anni, non ha partecipato al funerale per motivi di salute.