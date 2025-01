  Fischi in Piazza Loggia per il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, a Capodanno

04/01/2025 11:08:00

Capodanno amaro per il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, accolto da qualche fischio di troppo in Piazza Loggia. Come si vede nel video che pubblichiamo, il primo cittadino è salito sul palco poco prima del brindisi di mezzanotte per rivolgersi ai cittadini e tentare una delle sue consuete "operazioni simpatia". Con un tono che voleva essere amichevole e rassicurante, Grillo ha chiesto alla piazza: "Marsala è bella o no quest'anno secondo voi?".

L’obiettivo era ricevere applausi, e magari recuperare un po' di popolarità dopo che l'anno scorso il Sindaco aveva deciso di non organizzare nulla, ma invece sono arrivati fischi, segnale del malcontento di una parte della cittadinanza, e del fatto che la gente era lì per divertirsi, mica per ascoltare un comizio improvvisato.

L'imbarazzo sul palco era palpabile. A quel punto è intervenuto lo speaker ingaggiato per la serata, nel tentativo di salvare la situazione: "Mancano 30 secondi a mezzanotte, sono niente. Ma quello che fanno queste persone ogni giorno per noi - ha detto, indicando il Sindaco e sua moglie sul palco - sono tutto" ...

Ecco il video, pubblicato sui social dal giornalista Nicola Donato.