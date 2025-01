Dalle rassicurazioni al bando beffa: Villa Rosina ancora abbandonata

05/01/2025 07:00:00

Dalle rassicurazioni di poter effettuare tutti i lavori di urbanizzazione, per un totale di 14 milioni e mezzo, al dover concorrere, con tutti i Comuni della Sicilia, ad un bando da 14 milioni, cifra inferiore a quella necessarie per ultimare tutti gli interventi. E, così, il sogno dei cittadini di Villa Rosina di poter finalmente vedere ultimati gli interventi, resterà tale.

Il governo regionale, per la riqualificazione urbana dei centri abitati ha previsto una spesa complessiva di 100 milioni, suddividendo la cifra in diverse fasce, in base ai lavori e alle priorità. E il Comune di Trapani per Villa Rosina rientra in quella che prevede un importo complessivo di 14 milioni.

Decisione che, già prima di partecipare al bando, impedisce la soluzione definitiva del problema e Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Cinque Stelle, va all’attacco del centrodestra e di Fratelli d’Italia, considerato che un anno addietro erano arrivate le rassicurazioni sul finanziamento per Villa Rosina.

“Per quanto io sia delusa e arrabbiata da questo passo indietro del centrodestra rispetto a un impegno pubblico preso da tutta la deputazione provinciale – è l’affondo di Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento Cinque Stelle che già ad aprile era stata critica con il centrodestra e con Peppe Bica di Fratelli d’Italia -, posso almeno dire a testa alta che io non vi ho mai mentito. E mai lo farò”.





La parlamentare ha analizzato il bando pubblicato dalla Regione ed ha evidenziato come, pur essendoci le possibilità di finanziamento per il Comune di Trapani, i fondi disponibili saranno pochi, perché per tutte le amministrazioni dell’Isola ci sono disponibili 14 milioni. E, con l’occasione, ricorda le parole di Peppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia il quale, sempre nell’aprile dello scorso anno, assicurava l’impegno della Regione per l’ottenimento dei finanziamenti necessari per le opere di urbanizzazione a Villa Rosina. Anzi, Bica andava oltre, perché annunciava anche il suo impegno diretto nel seguire l’iter.

"Ho rassicurato sulla ferma volontà del Governo regionale e dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò di dare priorità al progetto di rigenerazione urbana della zona – erano state le parole di Bica nell’aprile dello scorso anno -. Abbiamo discusso di unire i due stralci funzionali presentati dal Comune di Trapani con un investimento complessivo stimato intorno ai 14 milioni e mezzo di euro che preveda l’impiego del Fondo di Sviluppo e Coesione dell’Ue per ottimizzare e garantire una soluzione definitiva ai problemi di Villa Rosina. Mi assumo l'impegno di sostenere questa iniziativa all'interno del Governo regionale e di monitorare attentamente l'iter burocratico per garantire che i fondi FSC vengano impiegati per restituire dignità a una comunità residenziale che è stata trascurata per troppo tempo".