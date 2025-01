"Socialisti e liberali", nasce un nuovo gruppo consiliare ad Erice

05/01/2025 20:20:00

Un nuovo gruppo consiliare ad Erice.

I consiglieri comunali Mannina Simona, Vincenzo Favara e Alberto Pollari danno vita ad un nuovo gruppo consiliare, avvertendo la "necessità di porre le basi all'interno dell'assise consiliare per proporre una politica che guardi più a costruire per il bene comune che a posizioni di potere".



Un gruppo in netta opposizione alla maggioranza che governa Erice ma - si legge nella nota - "capace di dialogare con i diversi gruppi politici, conscio che confronto significa crescita, non solo individuale ma collettiva".

"Conosciamo le sfide che ci attendono, il territorio Ericino, dalle frazioni al centro della città, ha grandi potenzialità che vanno sviluppate e valorizzate, con una classe politica che guarda al futuro con consapevolezza, concretezza e competenza".

Il gruppo si chiamerà "Socialisti e Liberali per Erice" con Simona Mannina capogruppo, Vincenzo Favara vicecapogruppo e Alberto Pollari componente.