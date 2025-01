Calcio, il Trapani pareggia e Antonini minaccia i giocatori ... 

06/01/2025 19:39:00

Il Trapani ha pareggiato zero a zero una partita scialba contro il Picerno e il proprietario, il romano Valerio Antonini, non l'ha presa bene, con un post durissimo e di cattivo gusto su X, social nel quale è iscritto da qualche settimana, nel quale spicca la frase, contro i suoi stessi giocatori: "Li metto a giocare nel giardino con mio figlio".

Ecco cosa scrive testualmente:

Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un caxxo. A parte pochi eletti. Zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. Per la prima volta da quando sono Presidente, ho sperato negli ultimi 5 minuti che segnasse il Picerno, per come abbiamo NON giocato oggi, ce lo saremmo AMPIAMENTE meritati. E pensare che anche con il Charter sono andati questi signorini. Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 Gennaio. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un Presidente più autorevole di me. Viva il Basket, i giocatori di Basket, la passione del Basket, tutta la vita. Senza se e senza ma.

"E lei sarebbe quello che vorrebbe comprarsi la Lazio?" commenta qualche tifoso biancoceleste ...

Il Trapani è una delle squadre del girone C della Serie C ad aver speso di più nella campagna acquisti estiva perché il suo presidente, Valerio Antonini, non ha mai nascosto l'ambizione di portare il club in Serie B. Le cose non sono andate come sperava, almeno finora, visto che i risultati non sono positivi e il club granata ha cambiato già tre allenatori nei primi sei mesi di stagione: i siciliani hanno iniziato con Alfio Torrisi in panchina, tecnico della promozione dalla D, e poi è stata affidata a Salvatore Aronica, che guidava la Primavera; prima di puntare su Eziolino Capuano.

