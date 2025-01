La storia di Ruccione. 60 anni fa a Marsala il primo premio della Lotteria di Capodanno

06/01/2025 06:00:00

Sessant’anni fa. Primi bombardamenti in Vietnam, i Beatles spopolano nel mondo, in Italia la classifica è dominata da Gianni Morandi, "Non son degno di te". il 6 gennaio del 1965, Marsala entrò nella cronaca nazionale grazie alla clamorosa vincita di Ernesto Ruccione, un gommista di 42 anni che si aggiudicò il primo premio della Lotteria di Capodanno, portando a casa la straordinaria cifra di 150 milioni di lire. Una somma da capogiro che, aggiornata ai valori attuali, corrisponderebbe a circa 2 milioni di euro. La lotteria quell'anno, era abbinata al programma "La prova del nove", erede di Canzonissima, con la solita gara di canzoni che paralizzava tutta Italia e che fu vinta proprio da "Non sono degno di te".

Quella vincita segnò non solo la vita di Ruccione e della sua famiglia, ma anche un’intera comunità, trasformando Marsala in un simbolo di speranza e fortuna.

Ernesto Ruccione acquistò il biglietto vincente (serie BH, numero 32515) nella tabaccheria di Antonio D’Aguanno, situata in Piazza Matteotti a Marsala. Come riportano le cronache dell’epoca, il biglietto era stato acquistato circa dieci giorni prima della fortunata estrazione, assieme a un pacchetto di sigarette. Era stato lo stesso tabaccaio, vedendo che Ruccione non aveva intenzione di spendere quei soldi in più, a convincerlo a comprare il biglietto.

Il 6 gennaio 1965, Ruccione scoprì di aver vinto grazie a una radiolina mentre si trovava in campagna con la famiglia. Incredulo, dichiarò inizialmente: "Non lo voglio, non sono fortunato io." Ma, spronato dai familiari e dagli amici, conservò il biglietto e comprese la portata della sua vincita.

Marsala si mobilitò immediatamente per celebrare l’evento. Come riportato dai giornali, Ruccione offrì ai giornalisti e agli amici un brindisi con il celebre vino marsalese, dichiarando con modestia: "Ora lasciatemi solo, ho bisogno di riflettere su tanto." Era un uomo pratico, abituato a lavorare duramente come gommista, ma consapevole che la vincita gli avrebbe permesso di costruire un futuro migliore.

Ernesto Ruccione era sposato e padre di due figli: Maria Rita, di 7 anni, e Martino, di 15 anni. Quando i giornalisti lo intervistarono, rispose con sobrietà: "Come prima cosa farò curare mia moglie, che soffre di asma, poi mi costruirò una casetta e penserò a migliorare la vita della mia famiglia. Non ho mai potuto avere il meglio."

A proposito del suo lavoro, dichiarò: "Non continuerò a fare il gommista. Sono stanco di lavorare a riparare gomme di cicli. Cercherò di avviare un piccolo commercio."

La vincita di Ruccione ebbe un sapore ancora più particolare poiché l’anno precedente, nel 1964, il primo premio della Lotteria di Capodanno non era stato rivendicato. Il biglietto vincente di allora era rimasto inutilizzato, aggiungendo fascino e mistero alla storia della lotteria.

I giornali dell’epoca si soffermarono sui dettagli della vincita e sui curiosi retroscena. In un articolo si legge: “La casa del gommista, particolarmente nota nella cittadina, è stata presa d’assalto dagli immancabili curiosi, che cercheranno nella sua ricchezza la soluzione di qualche loro problema.”

I cronisti descrissero Ruccione come un uomo "posato, capace di amministrare con oculatezza la grossa fortuna che gli è toccata." Il vincitore ricevette anche la visita dell’avvocato fiduciario dell’Enalotto, Giacomo Basciano, che lo accompagnò nelle pratiche per la riscossione del premio. E chiamò un amico ragioniere per chiedere: "Ma adesso quanto dovrò pagare di tasse?".

Piccola curiosità: i giornali dell'epoca riportarono anche la parentela, alla lontana, di Ernesto Ruccione, con il più noto Mario Ruccione, compositore, autore di numerose famose canzoni, tra cui Bianco Padre, inno dell'Azione Cattolica, e Faccetta nera, nonché la celeberrima "Vecchia Roma", portata al successo da Claudio Villa.

Oggi, intanto, 6 gennaio 2025, saranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025, con il primo premio che assegnerà ben 5 milioni di euro. L’estrazione si terrà durante la puntata speciale di Affari Tuoi su Rai1, condotta da Stefano De Martino, a partire dalle 20:30. Quest’anno la Lotteria Italia ha registrato un risultato straordinario con circa 8,6 milioni di biglietti venduti, segnando un incremento del 28% rispetto all’edizione precedente. In Sicilia si registra un +56%. E chissà che a Marsala ...