A Castelvetrano è polemica sull’Imu

07/01/2025 06:00:00

Polemiche, comunicati stampa, botta e risposta tra maggioranza e opposizione…

A Castelvetrano il 2024 si è chiuso in modo movimentato, ma con l’approvazione del bilancio di previsione per il 2025 e del Documento Unico di Programmazione 2005/2007 avvenuta il 31 dicembre. “Un risultato straordinario – ha commentato il sindaco Giovanni Lentini – che segna un punto di svolta per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità castelvetranese”.

L’opposizione però due giorni prima della scadenza, durante un consiglio comunale, aveva chiesto un rinvio, perché era nell’aria l’arrivo di una proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio. Rinvio che, secondo i consiglieri Monica Di Bella (Pd), Enza Viola (Obiettivo Città), Giovanni Impallari (La Svolta) e Gaspare Catalanotto (Insieme con il Cuore), avrebbe permesso una migliore valutazione per abbassare anche di poco le tariffe Imu.

Al momento però non c’era certezza che la proroga sarebbe arrivata, e la maggioranza ha detto no, accusando l’opposizione di populismo: “Una politica demagogica ed insipiente”, secondo i consiglieri di maggioranza Salvatore Roccolino, Maria Italia, Rosalia Milazzo, Pietro Craparotta, Daniele Stallone, Salvatore Stuppia e Gabriella Marchese, che hanno anche ricordato l’incontro in III Commissione, in cui si sarebbero avute tutte le spiegazioni del perché sarebbe stato impossibile proporre delle aliquote Imu più basse. Senza la certezza della proroga al 28 febbraio, hanno aggiunto, “non possiamo permetterci di correre l’altissimo rischio di provocare il dissesto finanziario di questo Comune!”.

Quando però la proroga è diventata ufficiale, i quattro consiglieri di opposizione, si sono presi la rivincita: “La nostra politica è, dunque, né demagogica, né insipiente, né inseguiva slogan populistici, come ha sostenuto la maggioranza di governo. Accuse che rimandiamo al mittente, considerato che avevamo ragione”. “La maggioranza – hanno aggiunto - ha dimostrato di non avere il coraggio e la volontà di lottare per dare finalmente un segnale positivo di ripresa ai cittadini della nostra comunità”.

Ma ipotizziamo per un attimo che questo abbassamento delle aliquote si fosse fatto. Di quanto si sarebbero ridotte le tariffe? Considerando, per le abitazioni, una variazione dal 10,60 al 10 per mille, chi nel 2024 ha pagato 400 euro per la sua seconda casa, risparmierebbe nel 2025 poco più di 10 euro. Forse 20. Insomma, un caffè al mese. Certo, sarebbe comunque un segnale. Ma il populismo non c’entra nulla. La misura non avrebbe raggiunto “il popolo”, cioè la maggioranza dei cittadini Castelvetranesi, ma chi ha una seconda casa (e di solito paga l’Imu).

Di contro, al comune sarebbero venuti a mancare centinaia di migliaia di euro per l’erogazione dei servizi per tutti (anche di coloro che hanno una sola casa o sono in affitto).

Un segnale interessante, potrebbe invece essere quello delle misure di riscossione per il recupero dei 52 milioni di euro di tributi che mancano nelle casse comunali.

Pare che in questi giorni siano scattati circa 250 pignoramenti. Se è giusto pagare tutti per pagare meno, questo è certamente uno dei primi passi. Insomma, se davvero pagassero tutti, altro che 20 euro in meno di Imu.

Egidio Morici