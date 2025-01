 Pd Sicilia, Dipasquale: "Barbagallo ha lavorato bene. No alle primarie aperte"

09/01/2025 11:25:00

"Le dinamiche congressuali sono un momento importante per ogni partito, permettono il confronto e l’espressione di legittime aspirazioni. Questo è un segnale positivo". Con queste parole Nello Dipasquale, deputato del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, interviene nel dibattito interno al Pd siciliano, esprimendo il suo sostegno alla ricandidatura del segretario regionale Anthony Barbagallo.

"Sono convinto che il lavoro portato avanti da Barbagallo, insieme alla segreteria e ai gruppi parlamentari di Ars, Camera e Senato, sia stato efficace e prezioso – spiega Dipasquale –. Per questo motivo ritengo giusto confermare la sua guida alla testa del Pd in Sicilia".

Dipasquale si dichiara inoltre contrario all’idea delle primarie aperte per eleggere il nuovo segretario regionale, un metodo che coinvolgerebbe anche chi non è iscritto al partito. "La mia posizione su questo tema è rimasta invariata – afferma il deputato ragusano –. Ero contrario quando il Pd nazionale ha scelto il segretario con questo sistema e lo sono ancora oggi. Apprezzo il lavoro della segretaria nazionale Elly Schlein, ma resto dell’opinione che il segretario debba essere eletto solo dagli iscritti al partito".

Dipasquale sottolinea l’importanza del dialogo e del confronto in questa fase congressuale. "Il Pd non è né un partito-caserma né un partito padronale – prosegue –. Il confronto interno è un elemento che ci caratterizza e ci rafforza. Questo dibattito, se affrontato con spirito costruttivo, rappresenta un’opportunità per far crescere e consolidare il nostro partito. Le ambizioni e le proposte di tutti sono parte integrante di questa fase e contribuiscono a rendere il Pd una comunità viva e dinamica".