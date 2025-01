 Cento milioni per i centri urbani. Nuovo bando della Regione Siciliana

10/01/2025 16:35:00

La Regione Siciliana ha stanziato 100 milioni di euro per finanziare progetti di riqualificazione e sviluppo dei centri urbani, attingendo alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027. Il bando, approvato dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (decreto 4706/2024), è rivolto a comuni, città metropolitane e liberi consorzi comunali della Sicilia, con l’obiettivo di promuovere interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione architettonica e miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici, ad esclusione delle strutture scolastiche.

Finalità e tipologie di intervento

I progetti finanziabili devono rientrare in una o più delle seguenti categorie: Recupero, completamento, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico; Riutilizzo di spazi liberati da crolli o demolizioni, con inserimento di verde urbano e arredo in piazze e vie pubbliche.

Demolizione e ricostruzione di edifici degradati. Realizzazione e ammodernamento di opere di urbanizzazione primaria, come strade residenziali, parcheggi e illuminazione pubblica.

Ripartizione dei fondi - La dotazione finanziaria è suddivisa in sei quote, con specifiche destinazioni: 50 milioni di euro ai comuni capoluogo delle città metropolitane (massimo il 40% per singolo comune); 24 milioni di euro per comuni colpiti da calamità non naturali con vittime umane; 14 milioni di euro per rigenerazione urbana in aree degradate; 5 milioni di euro per comuni dei liberi consorzi, esclusi i capoluoghi, destinati a riqualificare edifici, piazze e giardini degradati; 3,5 milioni di euro per manutenzione di edifici adibiti a caserme; 3,5 milioni di euro per completamento o demolizione di opere pubbliche incompiute.

Massimali e tempistiche

Il finanziamento per ogni intervento varia da un minimo di 300 mila euro a un massimo di 24 milioni di euro. Le domande dovranno essere inviate entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Gurs), tramite PEC all’indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it. Gli enti beneficiari saranno responsabili anche dell’attuazione e dell’appalto dei progetti, che dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2028.

Quadro normativo e provenienza dei fondi

Le risorse fanno parte dell’area tematica 8 “Riqualificazione urbana” dell’Fsc 2021-2027. L’assegnazione è stata definita dall’accordo di coesione firmato il 27 maggio 2024 tra la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Regione Siciliana, ratificato dalla delibera Cipess 41/2024 e adottato dalla giunta regionale il 14 novembre scorso.