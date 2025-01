Teatro, concerti e laboratori per bambini: cosa fare in provincia di Trapani nel weekend

11/01/2025 06:00:00

Teatro, concerti e laboratori per bambini

Ridere, ascoltare, riflettere: il weekend culturale dell’11 e 12 gennaio in provincia di Trapani invita a vivere esperienze che spaziano dal teatro alla musica, dalla poesia alla storia.

Dai racconti ironici di Claudio Casisa a Marsala, passando per la poesia di Valerio Magrelli a Castelvetrano, fino alle note eleganti di Francesco Baccini e le Alter Echo String Quartet, ecco gli eventi del fine settimana:

MARSALA - Claudio Casisa porta in scena il suo spettacolo comico “Spaiato” al Teatro Comunale E. Sollima l’11 gennaio alle ore 21:00 e il 12 gennaio alle ore 17:00. Biglietti disponibili su Ticketone. Francesco Baccini, accompagnato dalle Alter Echo String Quartet, si esibirà con il concerto "Archi e Frecce Tour" il 12 gennaio alle ore 18:00 presso il Teatro Impero. L'evento fa parte della XVII edizione della rassegna teatrale "Lo Stagnone". Biglietti da 13 euro. Domenica 12 gennaio, dalle ore 17:00 alle 19:00, al Parco Archeologico di Lilibeo (Lungomare Boeo 30, Marsala) si terrà l’evento “La storia in una bandiera”, con visita guidata e laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 12 anni. Costo: 12€, prenotazione obbligatoria whatsapp: 3483733764 - 3208215094

MAZARA DEL VALLO - Sabato 11 gennaio, alle ore 10:45, presso il Collegio dei Gesuiti (Sala La Bruna) in Piazza Plebiscito a Mazara del Vallo, si terrà l'incontro “Costituzione, Pace, Diritti dell’Uomo”. Parteciperanno rappresentanti di istituzioni, associazioni e movimenti civici per discutere temi di attualità legati a diritti umani e Costituzione. L'evento è aperto al pubblico. L'11 gennaio alle ore 18:15, presso il Teatro Garibaldi, si terrà il Concerto Pianistico "Da Bach a Debussy", con il pianista Gianluca Badon che eseguirà brani di Bach, Scarlatti, Chopin e Debussy. L'evento è parte della 47ª Stagione Concertistica.

CASTELVETRANO - Sabato 11 gennaio, alle 18:30, il poeta Valerio Magrelli sarà ospite del «PalmosaFest» all'ex convento dei minimi di Castelvetrano per presentare il suo libro Exfanzia (Einaudi editore). L'incontro vedrà Magrelli dialogare con Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano, con letture di Massimo Pastore e un accompagnamento musicale del tenore Maurizio Indelicato. La rassegna, dedicata a Rosa Balistreri, è organizzata dall'associazione «Palmosa-Kore».

ALCAMO - Antonio Pandolfo sarà in scena con lo spettacolo “Senza Offesa” l’ 11 gennaio 2025 alle ore 21:15 presso il Teatro Cielo d’Alcamo. L’evento fa parte della XL edizione della Rassegna della Prosa e dello Spettacolo. Domenica 12 gennaio, alle ore 18:00, presso il Teatro Cielo d’Alcamo, andrà in scena la commedia brillante “Fiat Voluntas Dei” di Giuseppe Macrì, con la regia di Giuseppe Ferlito. L'evento è parte della XIV Rassegna Amatoriale del Piccolo Teatro di Alcamo.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Domenica 12 gennaio, alle ore 18:30, al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, Emanuela Aureli presenterà il suo spettacolo comico “Mamma, ho perso l'Aureli”, tra risate e aneddoti della sua carriera. L'evento fa parte della rassegna “Il bello di Sicilia 2”; biglietti disponibili al botteghino e online su Ticket.it.

MARSALA - È possibile accedere con visite guidate a tre siti: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Prenotazioni al 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com.