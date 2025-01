Volley B1: si torna a giocare. L’EnoDoro Marsala in trasferta a Pescara

11/01/2025 07:00:00

La sosta natalizia ha portato tanti impegni in palestra ed al Palazzetto per le ragazze dell’EnoDoro Marsala Volley che, immediatamente smaltite le fette di panettone, si sono immerse nel nuovo programma di allenamenti di Coach Lino Giangrossi nuovo tecnico giunto a Marsala con l’obiettivo primario di conquistare i play off promozione in questo difficile ed equilibrato girone D del Campionato nazionale serie B1 di Volley femminile. Un dopo D’Amico che ha portato comunque tre importanti vittorie in casa Marsala grazie all’ottimo lavoro di Coach Lucio Tomasella che da secondo in panca ha guidato il roster azzurro alla conquista di tre vittorie consecutive che hanno riportato il sodalizio marsalese in classifica a ridosso delle posizioni che contano. Per la penultima giornata del girone di andata, il Marsala Volley, sabato 11 con inizio alle ore 15.00 affronterà in trasferta le abruzzesi del Pescara Volley di Coach Luisa Fusco in un match che vista la classifica delle avversarie lascia pensare ad una facile conquista di punti per il roster lilibetano.

“Non sembra una sfida insidiosa anche se le trasferte nascondono sempre qualche novità, dichiara la capitana Barbara Varaldo, comunque andiamo in Abruzzo per vincere. Da dopo Natale è iniziata l’avventura con il nuovo tecnico e siamo molto contente perché ci siamo allenate davvero bene imparando tante cose nuove”. - “Dobbiamo affrontare questa partita senza pensare che sia l’ultima squadra della classifica, dichiara Coach Lino Giangrossi, perché in realtà le partite semplici non esistono. Dovremo giocare sempre al massimo delle nostre possibilità e questa sarà la prima di tante finali”. Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, sabato 11 gennaio 2025, con inizio alle 15.00, alla pagina facebook “Marsala Volley” ove verrà comunicata l’eventuale diretta streaming. L’arbitro dell’incontro Sirdeco Volley Pescara Vs EnoDoro Marsala Volley sarà il Sig. Cosmo Costa coadiuvato dal Sig. Francesco Mastrogiovanni.