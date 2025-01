 Ambiente: la Commissione Tecnica Specialistica accelera le valutazioni in Sicilia

12/01/2025 11:30:00

La Commissione Tecnica Specialistica (Cts) per le valutazioni ambientali in Sicilia ha raggiunto un traguardo significativo nel 2024, adottando oltre 1110 pareri, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Sono state rilasciate 700 valutazioni ambientali positive, sbloccando investimenti per un valore complessivo di oltre 65 miliardi di euro.

Il report annuale, approvato questa mattina e curato dalla Commissione presieduta da Gaetano Armao, analizza i risultati ottenuti in vari settori strategici come depurazione, infrastrutture, energia, gestione dei rifiuti, attività produttive, pianificazione territoriale e urbanistica.

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti grazie alla riforma della Cts, da lui promossa: «Abbiamo compiuto un deciso passo in avanti nelle procedure di autorizzazione, adottando un modello di sviluppo responsabile e sostenibile. Rispondere in tempi certi alle richieste di investimento era una condizione indispensabile per attrarre capitali in Sicilia. Grazie a un lavoro meticoloso e alla riforma che ha snellito la burocrazia, oggi possiamo autorizzare investimenti per 65 miliardi di euro, garantendo crescita economica e rispetto per l’ambiente. È un successo straordinario che avrà ricadute positive sull’intero territorio regionale, permettendoci di guardare con maggiore ottimismo al futuro».

Focus sull’energia rinnovabile e sostenibilità

Un settore chiave delle attività della Cts è stato quello delle energie rinnovabili, con progetti per oltre 21 Gigawatt suddivisi tra agrifotovoltaico, fotovoltaico, eolico, biomassa, termodinamico ed elettrico. Di questi, 290 progetti hanno ricevuto il via libera, per una capacità totale di circa 10,8 GW.

Particolare attenzione è stata data anche alle Valutazioni Ambientali Strategiche (Vas) su scala nazionale, regionale e comunale. Tra queste spicca quella relativa all’aggiornamento del Piano regionale sui rifiuti, un tassello cruciale per migliorare la gestione e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti in Sicilia.