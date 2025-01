Trapani: il segretario dell'Uilpa Veneziano chiede al senatore Russo di far visita al "Pietro Cerulli"

13/01/2025 10:00:00

In occasione dell’inaugurazione del murales in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, avvenuta a Custonaci, Gioacchino Veneziano, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia, ha avanzato una richiesta significativa al senatore Raoul Russo. Durante l’evento, al quale la UILPA Polizia Penitenziaria è stata invitata dal sindaco Fabrizio Fonte, Veneziano ha sollecitato il senatore a visitare il carcere Pietro Cerulli di Trapani per dimostrare vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria.

“Ho chiesto personalmente al senatore Raoul Russo di far sentire la propria vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria visitando il carcere di Trapani,” ha dichiarato Veneziano.

Il senatore Raoul Russo, esponente di Fratelli d’Italia e membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, ha manifestato la propria disponibilità. “Nonostante i suoi molteplici impegni, il senatore ha confermato il suo apprezzamento per il Corpo di Polizia Penitenziaria e ha ribadito il proprio impegno a favore di questo settore,” ha aggiunto il segretario UILPA.

Veneziano ha sottolineato le gravi problematiche che affliggono la struttura penitenziaria di Trapani: “Siamo certi che il rappresentante del Governo farà sentire la vicinanza della politica, visitando un carcere come il Pietro Cerulli, dove anni di disattenzione istituzionale si sono abbattuti sul personale. Gli agenti operano in condizioni estremamente difficili, dovendo affrontare una pesantissima carenza di organico e lavorando in una struttura ormai decadente.”

La UILPA Polizia Penitenziaria auspica che la visita del senatore possa rappresentare un passo concreto verso il riconoscimento delle difficoltà affrontate dagli operatori e portare a interventi risolutivi per migliorare le condizioni di lavoro all’interno del carcere trapanese.