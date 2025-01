 “Anima Policromatica” di Elisabetta Maniaci: un viaggio tra Sacro e Profano

17/01/2025 00:00:00

Nel cuore di Palermo, nella splendida e suggestiva cornice della Basilica “La Magione”, Salone Santa Cecilia, avrà luogo l'inaugurazione della mostra “Anima Policromatica”, un itinerario artistico unico nel suo genere che intreccia il sacro e il profano attraverso la raffinata sensibilità dell’artista Elisabetta Maniaci. L’appuntamento è fissato per sabato 1° febbraio 2025, alle ore 17:00.

L’esposizione, curata dal critico d’arte Massimiliano Reggiani e da Vito Mauro, è organizzata dal “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”, e vedrà la presenza del Nobile Antonio di Janni, delegato vicario per la Sicilia. Madrina d’onore sarà Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano.

Le opere di Elisabetta Maniaci, intrise di una profonda spiritualità e una intensa estetica, propongono un percorso di riflessione sull'arte come ponte tra il divino e l'umano. In un’epoca in cui i linguaggi e i valori sembrano frammentati, l’artista riafferma la centralità dell’Arte quale autentica espressione di nobile spiritualità, capace di elevare lo spirito individuale e collettivo.

Come sottolinea il critico d’arte Massimiliano Reggiani: "Sono onde policrome, venature, petali di corolle ideali. Hanno l’eco dei tessuti preziosi, dei broccati, dei paramenti di Chiesa: ogni filo concorre a costruire l’immagine, ognuno nella propria umile semplicità. Ma qualcosa, dietro di loro, li muove e li porta a compimento, quasi che l’arte - in queste opere - non sia altro che il riflesso esteriore di un’anima profondamente ispirata."

Gli interventi previsti durante l’inaugurazione: Mons. Salvatore Grimaldi, Parroco della Parrocchia SS. Trinità di Palermo; Giuseppe Terranova, Sindaco di Montelepre; Nobile Antonio Di Janni, Delegato Vicario per la Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; Antonio Martorana, Saggista; Massimiliano Reggiani, Critico d’Arte. Momenti musicali a cura di: Lavinia Garlisi. La mostra sarà visitabile dal 1° al 9 febbraio 2025, con ingresso libero, tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30.

Dorotea Rizzo