Trapani è tra le città meno care d’Italia

17/01/2025 17:00:00

Trapani si conferma tra le città più economiche del Paese, secondo la classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori sulle città più care d’Italia del 2024. Lo studio, basato sui dati dell’inflazione media dell’anno scorso resi noti dall’Istat, analizza l’effettivo aumento del costo della vita, traducendo i dati percentuali in spese aggiuntive sostenute dalle famiglie italiane.

Tra le città italiane, Trapani si distingue per essere al quinto posto tra le meno care, con un incremento del costo della vita pari a soli 64 euro annui per famiglia media, corrispondente a un’inflazione dello 0,3%. Una variazione ben lontana dai valori record delle città più costose, come Bolzano, Rimini e Siena, dove le famiglie hanno dovuto affrontare rincari rispettivamente di 492, 435 e 434 euro.

Le città più care e quelle più economiche

In testa alla classifica delle città più costose si trova Bolzano, con un’inflazione media del +1,7%, seguita da Rimini (+1,6%) e Siena (+1,7%). Questi capoluoghi hanno registrato spese aggiuntive annue che superano abbondantemente i 400 euro.

All’estremo opposto, Campobasso si conferma la città più risparmiosa, con un’inflazione negativa (-0,1%) che si traduce in un risparmio di 21 euro rispetto al 2023. Seguono Biella, con prezzi stabili rispetto all’anno precedente, e Caserta, con un incremento minimo di appena 21 euro (+0,1%). Trapani, con il suo quinto posto nella classifica delle città meno care, si distingue positivamente, assieme ad altre località come Ancona (+66 euro), Pescara e Teramo (entrambe +67 euro).

La situazione regionale

Sul fronte regionale, il Trentino-Alto Adige e il Veneto si confermano le regioni più costose con un’inflazione del +1,3%, che ha comportato aumenti medi rispettivamente di 370 e 324 euro per famiglia. Il Molise, invece, si attesta come la regione più economica, con un aumento minimo di 21 euro (+0,1%), seguita dalla Valle d’Aosta (+26 euro) e dalla Basilicata (+105 euro).

Trapani: eccezione nel panorama nazionale

Il dato di Trapani dimostra come la città riesca a contenere l’aumento dei costi, offrendo una qualità della vita più accessibile rispetto a molte altre realtà italiane. Con un’inflazione ridotta e un impatto minimo sul bilancio familiare, Trapani si conferma un luogo economicamente sostenibile per i suoi cittadini, in un contesto nazionale dove l’aumento del costo della vita ha pesato significativamente su molte famiglie.