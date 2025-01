 Trapani Shark leader nella percentuale di riempimento dei palazzetti

18/01/2025 02:00:00

La Serie A Unipol 2024/25 chiude il girone di andata con dati di pubblico incoraggianti e, tra le squadre protagoniste, spicca la Trapani Shark, che si distingue per la più alta percentuale di riempimento degli impianti, raggiungendo un impressionante 97.1%.

Il successo della Serie A Unipol: quasi 4.000 spettatori di media

Con una media di 3.964 spettatori a partita nel girone di andata, la Serie A conferma il forte legame tra i tifosi e il basket italiano. Rispetto alla stagione precedente, la percentuale di riempimento degli impianti è cresciuta dal 73% al 75.8%, con ben sette club che superano l’80%.

"Questi dati – afferma Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A – dimostrano il grande gradimento del pubblico per il nostro campionato e premiano gli sforzi dei club per riportare i tifosi nei palazzetti. È fondamentale continuare a investire nell’adeguamento delle infrastrutture per accogliere un numero sempre maggiore di spettatori, migliorando al contempo la loro esperienza."

Trapani Shark: un debutto da record

Tra le protagoniste di questa stagione c’è la neopromossa Trapani Shark, che non solo registra una media di 4.201 spettatori per partita, ma si posiziona in cima alla classifica per percentuale di riempimento degli impianti. Alle sue spalle, si trovano la Dolomiti Energia Trentino (96.8%) e l’Umana Reyer Venezia (94.8%). Questi numeri confermano il forte entusiasmo della piazza trapanese, che si è dimostrata una delle più calorose del campionato.

Gli incassi: Trapani Shark seconda solo a Milano

Dal punto di vista economico, la Trapani Shark si colloca tra i top club. Con un incasso totale di 777.068 €, è seconda solo all’EA7 Emporio Armani Milano (1.017.126 €) e davanti alla Pallacanestro Trieste (712.580 €).

Milano domina le classifiche di affluenza e incassi

L’EA7 Emporio Armani Milano guida la classifica dell’affluenza con una media di 8.530 spettatori a partita, seguita da Trieste (5.668) e Virtus Segafredo Bologna (5.445). Inoltre, Milano si aggiudica le cinque gare con il maggior numero di spettatori, tra cui la sfida contro la Trapani Shark, che ha richiamato 9.903 tifosi al Mediolanum Forum.

La Serie A Unipol sta vivendo un momento di crescita costante, come dimostrano sia i dati di pubblico che quelli economici. Il successo della Trapani Shark è un esempio di come una neopromossa possa fare la differenza, sia sul campo che fuori, consolidando il ruolo del basket come sport di riferimento per tante comunità italiane.