 Le Egadi protagoniste del turismo sostenibile con il progetto "Islands of Sicily"

19/01/2025 02:05:00

Il Comune di Favignana punta sul turismo sostenibile aderendo al progetto "Islands of Sicily", un’iniziativa innovativa volta a promuovere le isole minori della Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo che integri sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e una promozione strategica di ampio respiro.

Grazie alla partecipazione a questa rete, Favignana potrà accedere a strumenti avanzati di marketing e beneficiare di campagne promozionali rivolte sia al mercato nazionale che internazionale. Inoltre, la collaborazione con partner istituzionali e privati offrirà nuove opportunità di networking per sviluppare il potenziale turistico delle Egadi.

Tra le azioni programmate per il 2025, il progetto prevede: Partecipazione a fiere internazionali del turismo, come quelle di Londra, Parigi, Berlino e Monaco; Press tour dedicati a giornalisti e influencer, figure capaci di orientare le tendenze di mercato; Sviluppo di una piattaforma digitale per promuovere e commercializzare l’offerta turistica delle isole minori siciliane.

"Questo progetto rappresenta un’occasione unica per le Egadi", ha dichiarato Stefania Bevilacqua, assessore al Turismo del Comune di Favignana. "La sinergia con le altre isole siciliane ci permetterà di rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali, valorizzando la nostra unicità e tutelando le nostre bellezze naturali. Il nostro impegno è preservare l’identità del territorio, con un’attenzione particolare alla sostenibilità".

Nell’ambito delle attività promozionali, il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta Isole Egadi parteciperanno alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), che si terrà a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025.

"Essere presenti alla BIT è fondamentale per presentare il nostro territorio e le iniziative in programma per il 2025," ha aggiunto l’assessore Bevilacqua. "Questo evento rappresenta un punto di riferimento per il settore turistico e ci consente di dialogare con operatori di alto profilo, consolidando la nostra posizione come destinazione d’eccellenza". Il progetto "Islands of Sicily" conferma la volontà delle Isole Egadi di investire su un modello turistico sostenibile che sia al tempo stesso competitivo e rispettoso del patrimonio naturale, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e di qualità.