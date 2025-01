20/01/2025 09:45:00

La protezione civile arriva anche a Santa Margherita Belice.

L’inaugurazione dell’importante presidio si celebrerà il prossimo 25 gennaio alle ore 19 presso il palazzo Municipale in piazza Matteotti. Nella stessa giornata verrà consegnato l’automezzo della protezione civile da parte del presidente nazionale, Marcello Vella. La cerimonia si concluderà in serata con il concerto “Ensemble” a cura della banda militare della Croce Rossa Italiana – Regione Sicilia al Museo della Memoria. Il 26 gennaio, invece, è in programma il raduno regionale E.R.A. Alle 09:30 è previsto l’alzabandiera a cura del corpo bandistico della città di Santa Margherita Belice.

Poi sarà la volta dei saluti istituzionali con il sindaco, Gaspare Viola, il capo della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, l’assessore comunale alla protezione civile, Onorio Di Giovanna, il dirigente dell’Unità volontariato della protezione civile, Salvatore Beninato, il presidente nazionale E.R.A., Marcello Vella, il capo della protezione civile provinciale, Marzio Tuttolomondo, e del presidente E.R.A di Santa Margherita Belice, Pino Ferraro.

La giornata si concluderà con la protezione civile in piazza e una dimostrazione di attività di prevenzione rischio idrogeologico, utilizzo radio e delle unità cinofile di soccorso.