Sostegno alle PMI: firmato il protocollo per il programma “Basket Bond Sicilia”

28/01/2025 17:25:00

La Regione Siciliana ha annunciato l’avvio del programma Basket Bond Sicilia, un’iniziativa innovativa volta a facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) dell’isola. Il protocollo d’intesa è stato firmato a Palermo nella sede dell’assessorato delle Attività Produttive, alla presenza di rappresentanti istituzionali e finanziari.

Un programma per sostenere gli investimenti

Il progetto, primo del suo genere in Sicilia, prevede l’emissione di minibond per sostenere gli investimenti delle imprese di dimensioni minori. Con una dotazione complessiva di 19 milioni di euro, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR 2021-2027), il programma mira a generare un effetto leva significativo. Grazie a 15 milioni di euro in garanzie regionali e 4 milioni di contributi a fondo perduto per ridurre i costi di emissione, si prevede di attivare minibond per un valore complessivo fino a 60 milioni di euro.

I fondi potranno essere utilizzati dalle imprese per finanziare programmi di investimento o rispondere a esigenze di capitale circolante, favorendo così la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

Le dichiarazioni delle istituzioni

«La firma di questo protocollo conferma la grande attenzione del mio governo per il sostegno alle piccole e medie imprese», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Con questo programma offriamo alle aziende un accesso al credito alternativo e più agevole, mettendo a disposizione risorse strategiche per favorire investimenti e crescita, con ricadute positive sull’economia del territorio».

Anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Con questa misura, già testata con successo in altre regioni italiane, diamo alle imprese siciliane uno strumento efficace per ottenere liquidità e programmare il loro sviluppo, migliorando la competitività e rafforzando il loro posizionamento sui mercati».

Il programma è frutto di una collaborazione tra la Regione Siciliana, Irfis - Fin Sicilia, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale, con il supporto di questi ultimi due come investitori istituzionali. Iolanda Riolo, presidente di Irfis, ha evidenziato il ruolo chiave dell’ente regionale: «Siamo al fianco del governo per offrire alle imprese siciliane strumenti finanziari alternativi al credito bancario tradizionale, favorendo così il pieno utilizzo delle risorse disponibili». Andrea Nuzzi di CDP ha aggiunto: «Questa iniziativa rappresenta un passo importante per avvicinare le imprese siciliane al mercato dei capitali, ampliando le loro opportunità di crescita».

L’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, ha concluso: «Il programma Basket Bond rappresenta una novità assoluta per la Sicilia. È un’opportunità strategica per le PMI dell’isola di diversificare le fonti di finanziamento e adottare un approccio più evoluto verso il mercato finanziario».

Un impatto positivo sul territorio

Con il Basket Bond Sicilia, la Regione punta a rafforzare il tessuto economico locale, offrendo alle imprese uno strumento innovativo per affrontare le sfide del mercato e promuovere uno sviluppo sostenibile e competitivo. Grazie a questa sinergia tra pubblico e privato, il programma potrebbe rappresentare un modello virtuoso per il rilancio dell’economia siciliana.