Favignana e le altre Isole di Sicilia al FITUR di Madrid

28/01/2025 20:30:00

Favignana e le altre isole di Sicilia si sono fatte notare al FITUR di Madrid, una delle più prestigiose fiere internazionali del turismo, svoltasi dal 22 al 26 gennaio. Per la prima volta, il brand "Islands of Sicily", che riunisce le principali isole siciliane, ha partecipato all’evento, portando l’unicità del territorio siciliano sotto i riflettori internazionali.

Una vetrina internazionale per le isole siciliane

La FITUR, che ha accolto espositori provenienti da 101 paesi e oltre 9.500 imprese turistiche rappresentanti 156 nazioni, è stata una straordinaria occasione per le isole siciliane. Con circa 250.000 visitatori, di cui molti provenienti da mercati esteri, l’evento ha permesso di promuovere l’identità e l’offerta turistica dell’arcipelago delle Egadi e delle altre isole aderenti al brand Islands of Sicily.

«La partecipazione a questo evento rappresenta un importante trampolino di lancio per far conoscere la bellezza e la peculiarità delle nostre isole», ha dichiarato Stefania Bevilacqua, assessore al Turismo del Comune di Favignana. «Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto, che ci vede collaborare con altri comuni e realtà siciliane per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali».

Un progetto condiviso per un turismo integrato

La partecipazione al FITUR rientra nel Programma di Promozione 2025 sviluppato dalla DMO (Destination Management Organization) delle Isole di Sicilia. Il programma, sostenuto da otto comuni – Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria e Santa Marina Salina – e oltre 80 soggetti privati, mira a integrare e potenziare le iniziative turistiche locali all’interno di una strategia condivisa e coordinata.

Grazie al brand delle Isole di Sicilia, collegato a quello della Sicilia, l’arcipelago siciliano sta ottenendo un crescente interesse da parte dei mercati esteri. La partecipazione alla FITUR è stata supportata da campagne promozionali sui social media, garantendo visibilità alle bellezze naturali, culturali e gastronomiche che caratterizzano queste destinazioni uniche.

Prossime tappe internazionali

Dopo il successo della FITUR, il percorso di promozione delle Isole di Sicilia continuerà con altri appuntamenti di rilevanza mondiale. La DMO sarà presente a Milano (BIT), Monaco (F.RE.E), Berlino (ITB), Parigi (Salon Mondial du Tourisme), Rimini (TTG) e Londra (WTM). Questa presenza strategica sui mercati internazionali punta a valorizzare l’intero territorio delle isole siciliane, creando opportunità non solo per gli enti locali ma anche per gli operatori privati che collaborano al progetto.

La partecipazione alla FITUR segna un passo significativo verso una promozione turistica più integrata e strutturata per le isole siciliane. Lavorare insieme sotto un unico brand permette di rafforzare l’appeal del territorio, attirare nuovi visitatori e posizionarsi come una meta di eccellenza nel panorama del turismo internazionale.