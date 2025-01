Ginnastica: i Diavoli Rossi Marsala sul tetto dei Campionati Regionali Gold

29/01/2025 14:00:00

Eccezionale apertura d’anno per la società marsalese di ginnastica artistica, che come promesso, dopo essere rientrata ad allenare nell’impianto specializzato di Via Tunisi, è tornata a competere nel massimo Campionato e a vincere come ai vecchi tempi. Si è svolta, sabato scorso a Rosolini (RG), la prima prova del Campionato regionale allieve Gold e nel livello A1, al quale hanno partecipato ginnaste di appena 8 anni, la marsalese Clara Morsello ha ottenuto la medaglia d’Oro, distaccando di 5 punti la seconda e la terza classificata, in una gara con 9 atlete partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, ottenendo un prestigioso 57,925. Questo prestigioso risultato è stato raggiunto nonostante gli allenatori, i tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, abbiano scelto di semplificare alcuni esercizi per non incorrere in troppe penalità. E tutto ha funzionato! Adesso la piccola ginnasta, 8 anni compiuti in Settembre, punta a totalizzare nella prossima gara che si terrà il 22 Marzo, i 60 punti, punteggio che la collocherebbe in buona posizione rispetto al panorama nazionale. Ottima la prestazione delle altre ginnaste marsalesi, Rossella Santoro, Adele Bertolino e Giorgia DI Miceli, ultima ginnasta per i Diavoli Rossi a laurearsi Campionessa Italiana alla Winter Edition di appena un mese e mezzo fa, che hanno ottenuto la medaglia d’Oro nella prima prova del Campionato regionale a squadre livello LD base categoria Allieve, tenutasi domenica 26 Gennaio, sempre a Rosolini.

Devono accontentarsi, invece, del terzo posto, Martina Amodeo, Giorgia Giorlando e Quyet Cerami, ovvero le ginnaste che hanno preso parte alla prima prova del Campionato a squadre Silver nel massimo livello, l’LE3 avanzato, orfane di una compagna di squadra fondamentale, Miriam Venezia, che è in stop per una distorsione subita pochi giorni prima della gara. Certe della possibilità di centrare l’obiettivo della vittoria nella prossima prova, le ginnaste sono tornate in palestra cariche e con tanta voglia di riscatto. Intanto, continuano gli allenamenti, per altre 40 ginnaste della Polisportiva, che saranno impegnate sabato prossimo a Spadafora, nella prima prova del Campionato regionale a squadre dei livelli LC ed LB, dalle quali la società si aspetta di ottenere altri ottimi risultati.