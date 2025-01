Sciopero trasporto marittimo: Caronte &Tourist garantisce i servizi minimi per le isole minori

29/01/2025 18:30:00

Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto i servizi minimi da garantire nei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori in occasione degli scioperi proclamati per il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio 2025.

Lo sciopero di quarantott’ore, indetto da UGL Mare e Porti, avrà inizio alle ore 08:00 del 30 gennaio, mentre quello di ventiquattr’ore, promosso da Filt Cgil e UilTrasporti, inizierà alle ore 08:00 del 31 gennaio. Entrambe le proteste termineranno alle 07:59 del 1° febbraio. Per garantire la continuità del servizio, l’azienda ha individuato navi e lavoratori che assicureranno il trasporto essenziale.

Nel dettaglio, giovedì 30 gennaio saranno operative: Due navi da e per le Eolie; Una nave da e per le Egadi; Una nave da e per Pantelleria; Una nave da e per Ustica.

Venerdì 31 gennaio: Due navi da e per le Eolie; Una nave da e per le Egadi; Una nave da e per Pantelleria; Una nave da e per le Pelagie.

Sabato 1° febbraio il servizio sarà garantito da: Una nave da e per le Eolie; Una nave da e per le Egadi; Una nave da e per Pantelleria.

A partire dalle ore 08:00 del 1° febbraio, i collegamenti marittimi riprenderanno regolarmente. Le navi non coinvolte nei servizi minimi essenziali effettueranno le partenze programmate, compatibilmente con le esigenze operative e possibili ritardi.

Per ulteriori informazioni, i passeggeri potranno consultare il sito ufficiale del Gruppo Caronte & Tourist (carontetourist.it). Inoltre, messaggi informativi verranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.