Volley: in Coppa Sicilia di serie C secondo posto finale per l'Entello Erice

29/01/2025 12:30:00

Si e’ conclusa con un ottimo secondo posto l’avventura dell’Entello Erice in Coppa Sicilia di serie C. Opposta alle migliori compagini isolane le ragazze di Cristina La Commare hanno onorato al meglio la partecipazione alle final four disputate a Santa Teresa Riva, in provincia di Messina. In semifinale hanno affrontato il sestetto di Gela, capolista del girone C, superandolo al quinto set dopo una battaglia durata oltre due ore e mezzo. Primo parziale a favore del sestetto nisseno, 25-19, e rabbiosa reazione della compagine ericina che ribaltava la situazione aggiudicandosi secondo e terzo set, rispettivamente, con i parziali di 25-23 e 25-20. Nel quarto set salivano in cattedra le ragazze di Gela che chiudevano 25-15 rimandando la decisione al tie break. Il quinto set premiava l’Unipol Sai Strazzera Entello che sospinta dall’esperienza delle proprie veterane e dalla grinta delle più giovani chiudeva sul 15-9. Nel pomeriggio, poi, si disputava la finale per la conquista del trofeo contro la corazzata Pallavolo Zafferana (10 partite di campionato ed altrettante vittorie e senza aver concesso nemmeno un set), sestetto attrezzata per la conquista della serie B2. Nonostante l’evidente gap tecnico la compagine trapanese teneva validamente testa alle avversarie cedendo in tre set con i seguenti parziali: 21-25, 17-25 e 18-25. Una sconfitta sulla quale ha pesato lo sforzo posto in essere nel match precedente ma che non toglie assolutamente nulla alla prestazione fornita dalle ragazze capitanate da Giovanna Scarlata. Un secondo posto che arricchisce l’albo d’oro della storica società ericina. Archiviato l’impegno di coppa Sicilia nel fine settimana torneranno gli impegni del campionato di serie C con le partite della prima giornata del girone di ritorno. L’Entello Erice ripartirà dalla trasferta di Palermo ospite della locale Ottica Galeazzo. Il sestetto maschile, invece, riprenderà l’attività agonistica dalla sfida casalinga contro il Trinisi di Pace del Mela.