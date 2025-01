Castellammare, dopo anni di assenza tornano i carri alllegorici a Carnevale

30/01/2025 18:30:00

Dopo anni di stop, i carri allegorici tornano a sfilare per le strade di Castellammare del Golfo, riportando la magia del Carnevale tra colori, musica e spettacoli. Un ritorno atteso e reso possibile grazie all’impegno dell’associazione “Sicilia Smile”, che da settimane lavora alla realizzazione di carri ispirati a celebri cartoni animati e film d’avventura.

Il programma: tre giorni di festa dal 2 al 4 marzo

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto ha messo a punto un ricco calendario di eventi:

Domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, dalle 15:30, la grande sfilata dei carri allegorici partirà da via Segesta, attraversando via Vasile, via Crispi e terminando sul corso Garibaldi, nel cuore della città. Accompagneranno i carri gruppi in maschera, coreografie delle scuole e delle palestre cittadine, oltre a esibizioni dal vivo.

Lunedì 3 marzo, spazio ai più piccoli con un pomeriggio di animazione e spettacoli nella Villa comunale Regina Margherita, dalle 16:00. In programma la suggestiva esibizione di bolle di sapone “Eterea” di Agata Leale, una sfilata in costume e la premiazione della maschera più bella.

Musica, spettacoli e premi per le maschere più belle

Ad animare le due giornate di sfilate sarà il duo musicale Calandra & Calandra, che porterà sul palco il suo coinvolgente repertorio. Durante il Carnevale, saranno inoltre assegnati premi alle maschere più originali, rendendo la festa ancora più partecipata. Dopo anni di attesa, Castellammare del Golfo si prepara a vivere un Carnevale tra tradizione e divertimento, per grandi e piccoli.