 Marsala, si assegna un alloggio popolare presso il Social Housing di Amabilina

31/01/2025 12:00:00



Il Comune di Marsala ha pubblicato un nuovo avviso per l’assegnazione di un alloggio popolare all’interno del Social Housing di Amabilina, con la possibilità di formare una graduatoria per eventuali rinunce future.

Il progetto di riqualificazione dell’ex scuola elementare e media di Amabilina, finanziato con fondi P.O. FESR SICILIA 2014/2020, ha permesso la realizzazione di 25 alloggi a canone sostenibile, destinati a persone in condizioni di fragilità socio-economica. Dopo l’assegnazione iniziale, si è verificata una rinuncia, rendendo necessaria l’individuazione di un nuovo assegnatario per un alloggio idoneo a due persone.

L’Amministrazione Grillo ha inoltre disposto l’ampliamento del bando per la formazione di una graduatoria, utile nel caso di ulteriori rinunce. Gli alloggi disponibili, tutti accessibili anche a persone con disabilità motorie, sono suddivisi in: 15 unità per due persone; 4 unità per una persona; 1 unità per quattro persone; 5 unità per tre persone.

I requisiti e le modalità di partecipazione sono dettagliati nell’avviso pubblico, disponibile online sul sito del Comune di Marsala. Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2025.