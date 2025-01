 Ecotassa, Di Paola (M5S): “Segnale positivo da MPA, ora coraggio sul no agli inceneritori”

31/01/2025 18:00:00

L’approvazione della legge sull’Ecotassa, che destina risorse ai Comuni che ospitano discariche, rappresenta un segnale politico significativo, secondo il Movimento 5 Stelle. Il deputato Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5S, ha sottolineato come il voto favorevole dell’MPA (Movimento per l'Autonomia) dimostri una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali.

Un’alleanza trasversale per l’ambiente

“La legge sull’Ecotassa è un passo avanti importante, non solo per il beneficio concreto ai Comuni coinvolti, ma anche per la dimostrazione di una nuova consapevolezza ambientale da parte dell’MPA”, ha dichiarato Di Paola. “Le nostre proposte sono passate anche grazie alla collaborazione del presidente della Commissione Ambiente, Giuseppe Carta, esponente di spicco dell’MPA. Questo è un segnale positivo che ci fa sperare in un dialogo costruttivo su altri temi cruciali”.

Di Paola ha poi lanciato un appello ai lombardiani e all’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, esortandoli a non temere di differenziarsi da figure come Totò Cuffaro e Renato Schifani, soprattutto sul tema degli inceneritori: “Sono convinto che l’MPA sia più vicino a noi che a loro su questo tema”.

Stop agli inceneritori, sì agli impianti per la differenziata

Il provvedimento approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) prevede che le royalty versate dai gestori delle discariche alla Regione tornino ai Comuni sotto forma di risorse per servizi ai cittadini. Di Paola ha ribadito la necessità di bloccare la realizzazione degli inceneritori, progetto sostenuto da Schifani e Cuffaro: “Sarebbe un enorme sperpero di denaro pubblico per impianti che non vedranno mai la luce”, ha affermato.

Il deputato M5S ha concluso auspicando una svolta concreta nella gestione dei rifiuti in Sicilia: “Abbiamo bisogno di un’impiantistica diffusa per la raccolta differenziata, non di vecchie soluzioni dannose per l’ambiente e per i cittadini. Sono certo che anche l’MPA può essere al nostro fianco in questa battaglia”.