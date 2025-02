Aeroporti siciliani, oltre 23 milioni di passeggeri nel 2024

02/02/2025 08:00:00

Un traffico complessivo di oltre 23 milioni di passeggeri nel 2024, con un incremento del 13 per cento rispetto all’anno precedente. Questo il dato sugli scali siciliani riportato da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, nel rapporto consuntivo pubblicato oggi.

Tra i dieci aeroporti più trafficati in Italia, spiccano due scali siciliani: Catania, che si posiziona al quinto posto con 12.346.530 passeggeri, e Palermo, al nono posto con 8.921.833 passeggeri. Un risultato che conferma la crescita del settore aereo nell’Isola e l'importanza strategica degli aeroporti siciliani per il turismo e la mobilità.

Il commento dell'assessore Aricò

A commentare il successo del traffico aereo siciliano è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò: «I numeri parlano chiaro, la Sicilia vola in alto. Una performance lusinghiera che è stata possibile anche grazie al lavoro del governo Schifani, che ha investito nell’ammodernamento degli scali dell'Isola e ha attivato una incisiva politica di contrasto al caro voli».

Proprio il contrasto al caro voli ha rappresentato una delle strategie fondamentali per incentivare la mobilità da e per la Sicilia. L'iniziativa ha coinvolto oltre 500 mila siciliani, che hanno beneficiato di sconti fino al 50 per cento sul costo del biglietto aereo.

Effetti positivi per i siciliani e il turismo

I benefici dell'aumento del traffico aereo non si limitano solo ai numeri, ma si traducono anche in vantaggi concreti per i cittadini siciliani e per l'economia dell'Isola. Durante le festività natalizie, ad esempio, il bonus voli ha consentito a migliaia di cittadini di tornare a casa per trascorrere il periodo festivo con i propri cari.

L'incremento dei passeggeri rappresenta anche una spinta per il settore turistico, con una maggiore affluenza di visitatori che scelgono la Sicilia come meta delle proprie vacanze. L'ammodernamento degli scali, unito alle politiche di incentivazione ai voli, punta a rendere l'Isola ancora più accessibile e competitiva nel panorama nazionale ed europeo. Con un trend in continua crescita, la Sicilia conferma il suo ruolo di protagonista nel sistema aeroportuale italiano, guardando al futuro con prospettive sempre più ambiziose.